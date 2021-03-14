港區人大常委稱 北京已評估過修改香港選制代價

香港區的大陸全國人大常委譚耀宗在一個電台節目表示，2014年北京仍然有誠意地提出「831框架」，但到2019年發生反修例事件等，令北京忍無可忍，認為有外國與香港勢力結合，有目的地影響一國兩制實施、挑戰政權，令北京很擔心，相信北京今次提出完善香港選舉制度，是經過深思熟慮，並非突如其來。

據香港電台報導，譚耀宗說，港區人大在大陸全國兩會期間與大陸國務院副總理韓正會面，對方指出北京決定慎重，已評估過大陸要付出的代價。

譚耀宗認為，北京今次的決策在外交上可能會被攻擊和批評，但應做的事就要做，希望今次完善香港的選舉制度，香港毋須再相隔兩、三年就出現政制上的衝擊，令社會可長治久安。

他又說，從前的公務員很精英，但現時未能體現出來。他認為，太平盛世較易做事，但目前社會多爭拗，政府做事有難度，官員無所適從，感到做甚麼都被人鬧。