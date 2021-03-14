西方批陸侵蝕香港民主 陸方駁：抹黑攻擊、干涉內政

針對英國外交大臣拉布發表聲明，稱中方「激進修改香港選舉制度旨在干擾和壓制批評聲音」，進一步違反《中英聯合聲明》。同時，七國集團外長和歐盟外交與安全政策高級代表發表聯合聲明，稱中國人大決定「侵蝕香港選舉制度的民主成分」，破壞一國兩制原則下的香港高度自治，中國大陸駐英國大使館回應稱，英國等有關國家和組織政客混淆是非、顛倒黑白，無理抹黑攻擊中方，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

大陸駐英國大使館發言人表示，首先，大陸人大決定完善香港特區選舉制度的權威性不容挑戰。人大作為大陸最高權力機關，就完善香港特區選舉制度作出決定，符合大陸憲法和香港基本法規定，符合國際通行慣例，是堅持和完善一國兩制制度體系的應有之義，具有堅實的政治基礎和法治基礎，正當性不容歪曲，權威性不容挑戰。

使館發言人說，第二，所謂完善香港特區選舉制度「壓制批評聲音」、「侵蝕民主」、「破壞一國兩制」等說法完全是無稽之談。香港回歸以來，大陸始終並將繼續全面準確貫徹落實一國兩制、港人治港、高度自治方針。完善香港特區選舉制度，落實愛國者治港原則，將更好推動香港民主制度健康發展，更好保障香港民眾權利和自由，確保一國兩制實踐行穩致遠。

第三，所謂中方違反《中英聯合聲明》純屬偽命題。大陸政府管治香港的依據是大陸憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。《聯合聲明》的核心要義是確保中國收回香港，香港回歸後，《聯合聲明》的歷史使命已然完成。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂對香港民眾的責任。任何外國和組織無權藉口《聯合聲明》插手香港事務、干涉中國內政。

第四，中方堅決反對任何外來干涉。香港是中國大陸的一個特別行政區，香港特區選舉制度如何設計、怎麼完善純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方有意志、有決心、有能力維護中方的國家主權、安全、發展利益，敦促英國等有關國家和組織立即停止干涉香港事務和中國內政。