全球口徑最大折射光學望遠鏡將落地西藏拉薩

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
全球口徑最大的折射式光學望遠鏡將落地西藏拉薩。（圖/取自新浪微博）
全球口徑最大的折射式光學望遠鏡將落地西藏拉薩。（圖/取自新浪微博）

由中國科學院國家天文台牽頭、西藏自然科學博物館等單位參加聯合申報的「高海拔地區科研及科普雙重功能一米級光學天文望遠鏡建設」項目日前正式啟動，這意味著世界上口徑最大的折射式光學望遠鏡將落地大陸西藏拉薩。

新華社報導，西藏自治區科學技術廳副廳長王俊傑表示，該一米級光學天文望遠鏡將由中國科學家自主研發建造，建成後，憑藉西藏海拔高、觀測條件好的優點，可以進行變星、雙星等天體的較差測光，近地小行星及空間目標監測等多項科研觀測工作。同時，還將深度服務於西藏科普教育。

據了解，西藏接下來還將建設首個自治區（省）級天文館，該一米級光學望遠鏡將會安裝在天文館上面，進一步完善西藏科普資源。

西藏天文館有望於今年內開工建設，建成後將成為全球海拔最高的天文館。

西藏 天文館 自治區

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