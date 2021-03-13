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小米有望在美國全面撤銷禁令

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
小米有望在美國全面撤銷禁令。取自人民日報旗下海外網
小米有望在美國全面撤銷禁令。取自人民日報旗下海外網

被美國列入「與中國軍方相關」的黑名單，禁令即將升效前夕，陸媒環球網援引路透社報導，美國法院評估小米很可能會贏得全面撤銷禁令，因此發出初步禁制令，禁止禁令實施。

美國前總統川普是在1月以國家安全為由，將9家中國企業列入與中國軍方相關的名單，其中包括手機製造商小米。隨後，小米在美國哥倫比亞特區聯邦地方法院對美國國防部和財政部提起了法律訴訟。

就在距離美國限制小米股票交易的禁令生效僅剩幾天時間，美國哥倫比亞特區地方法院法官魯道夫·孔特雷拉斯就小米公司起訴美國防部一案，發出初步禁制令，禁止政策的生效或實施。

報導稱，法官認為，美國國防部此舉具有「任意性且反復無常」，剝奪小米的正當法律權利。

他還表示，隨著訴訟展開，小米很可能會贏得全面撤銷禁令，因此發出初步禁制令，以防止小米遭受無法彌補的損害。

國防部 哥倫比亞 國軍

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