快訊

出手了！傳Netflix開始偵測IP位址 嚴禁「多人共享」帳號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談中美高層戰略對話 北京：將表明立場

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。美聯社
大陸外交部發言人趙立堅。美聯社

中美高層戰略對話將於下周舉行，美方將在會晤時談及香港、新疆與台灣等議題立場。大陸外交部今表示，陸方也將在此次對話中表明立場，雙方應準確把握彼此政策意圖，增進相互瞭解，管控分歧問題，推動中美關係重回正軌。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅表示，陸方望通過對話，雙方能夠按照兩國元首通話精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

趙立堅表示，此次對話的具體議題有待雙方商定，陸方希望雙方能夠就共同關心的問題坦誠對話。至於在涉疆、涉港問題上，陸方的立場是一貫的、明確的。

他並強調，敦促美方停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。中方將堅定捍衛自身主權、安全和發展利益。

至於美方將進一步限制供應商向華為供貨，趙立堅說，這表明「美國是一個不可靠、沒有可信度的國家」，這種做法不僅損害陸企的合法權益，也損害美國和其他國家的企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞。

趙立堅 北京

延伸閱讀

兩會後放寬限制 低風險地區進北京不需核酸檢測

香港選舉大改制！北京3道門關港 中共20大獻祭

紐時：民主派在香港選議員或特首 幾乎不可能了

香港選制改造 學者：北京「買辦」治港只能聽命辦事

相關新聞

兩岸商機紅不讓 8大最搶手產業脫穎而出

兩岸關係持續緊張，中國自去年不斷派遣軍機擾台，今年初直到農曆年春節期間也多次進入我國西南空域組織實戰化演練，美國國務院更敦促中國停止對台灣施壓，在拜登上台後美國的軍艦已經兩次通過台灣海峽。

談中美高層戰略對話 北京：將表明立場

中美高層戰略對話將於下周舉行，美方將在會晤時談及香港、新疆與台灣等議題立場。大陸外交部今表示，陸方也將在此次對話中表明立...

兩會提案／婚戀教育設為大學必修課 65%網民贊成

全國政協委員、廣州市政協副主席于欣偉呼籲將婚戀教育設為大學必修課，引來網民熱議並登上微博熱搜。人民網發起「你怎麼看將婚戀...

被問到願否再讓WHO訪中調查疫情源頭？李克強：支持

對於外界認為中方對日前到訪湖北武漢的世衛組織(WHO)專家組缺乏透明度，中國國務院總理李克強11日被媒體問到中方是否願意...

香港泛民涉違國安法案 21人申請保釋再失敗

香港47名泛民主派人士被控違反港區國安法，其中21人今天再次申請保釋，但被法庭拒絕或自動放棄申請

馬紹章：蔡政府兩岸政策有三大戰略矛盾 且日益惡化

海基會前副董事長兼發言人馬紹章12日在遠見華人精英論壇撰文指出，蔡政府的兩岸政策有三大戰略矛盾，而且日益嚴重惡化，未來不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。