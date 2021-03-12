談中美高層戰略對話 北京：將表明立場

中美高層戰略對話將於下周舉行，美方將在會晤時談及香港、新疆與台灣等議題立場。大陸外交部今表示，陸方也將在此次對話中表明立場，雙方應準確把握彼此政策意圖，增進相互瞭解，管控分歧問題，推動中美關係重回正軌。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅表示，陸方望通過對話，雙方能夠按照兩國元首通話精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

趙立堅表示，此次對話的具體議題有待雙方商定，陸方希望雙方能夠就共同關心的問題坦誠對話。至於在涉疆、涉港問題上，陸方的立場是一貫的、明確的。

他並強調，敦促美方停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。中方將堅定捍衛自身主權、安全和發展利益。

至於美方將進一步限制供應商向華為供貨，趙立堅說，這表明「美國是一個不可靠、沒有可信度的國家」，這種做法不僅損害陸企的合法權益，也損害美國和其他國家的企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞。