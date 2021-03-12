兩會後放寬限制 低風險地區進北京不需核酸檢測

中國全國兩會昨天落幕，官方今天宣布16日起，國內低風險地區人員憑健康碼「綠碼」即可進返京，不再需要持前7天內核酸陰性證明，抵京後也不需再實行14天健康監測與核酸檢測。

另外，據了解，近日至少有3處北京隔離點的台灣民眾獲知，不再需要接受「肛拭子」的核酸檢測。但官方尚未正式公布相關資訊。

北京市政府新聞辦公室下午在微信公眾號公告，自3月16日凌晨0時起，國內低風險地區人員進返京，不再需要持抵京前7日內核酸檢測陰性證明；抵京後不再實行14天健康監測，滿7天、滿14天不再進行核酸檢測，持健康通行碼「綠碼」，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序進返京。

公告也提到，環京地區通勤人員參照以上措施執行。

中國13屆全國人民代表大會4次會議昨天閉幕，代表中國年度政治大戲「全國兩會」正式落幕。

據了解，昨天即有在北京隔離的台灣民眾接獲通知，表示隔離期滿後不須接受「肛門拭子」形式的核酸檢測。截至發稿，已知至少有3處北京不同地區的台灣民眾接獲相關通知，但官方尚未正式公布相關訊息。

記者今天致電北京市政府服務熱線洽詢，對方則表示並不清楚相關情況，僅重申境外入境人員目前仍須維持14天集中隔離+7天居家或集中隔離，期滿後再進行7天健康監測。

對方也提到，從中國其他口岸入境人員，仍維持隔離滿21天才可進入北京，進京後尚須補足7天健康監測，未滿21天的已進京人員則須補足7天居家或集中隔離、7天健康監測。