香港選制修改後將導致缺乏部分政治聲音？張曉明反駁

大陸全國人大決議修改香港選舉制度，外界擔憂改革後香港泛民主派是否還能當選立法會議員，以及未來香港社會將缺乏某些政治力量進而導致進一步政治危機。大陸國務院港澳事務辦公室常務副主任張曉明12日表示，香港泛民主派仍然可以依法參選、當選，且未來香港立法會的民意代表性會更廣泛。

張曉明於大陸國新辦12日上午舉行的新聞發布會上指出，大陸中央強調「愛國者治港」，不是要在香港的社會政治生活當中搞「清一色」，這裡有兩個政策界限：第一，不愛國的人不能進入香港的政權架構或管治架構，不等於他們不能在香港正常工作和生活，他們只是不能參與管治。

第二，把不愛國的人特別是「反中分子」排除在香港管治架構之外，不等於把所有反對派或範圍更廣一點的泛民主派全部排斥在管治架構之外，「因為反中亂港分子和反對派特別是『泛民主派』是不能簡單畫等號的」，反對派特別是「泛民主派」裡面也有愛國者，他們將來仍然可以依法參選、依法當選。

張曉明說，將來香港立法會的民意代表性會更加廣泛，「你在立法會裡面仍然可以聽到不同的聲音，包括批評政府的聲音。」但不同的是，「你可能再也見不到在立法會做那種宣示醜惡表演的議員，見不到在立法會裡面肆意『拉布』甚至大打出手的議員，僅此而已。」

至於如何判斷誰愛國、誰不愛國，張曉明提到，關於愛國者的標準，已故大陸領導人鄧小平曾表示：「愛國者的標準是，尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國（中國）恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。」張曉明說，「這三句話仍然是今天我們判斷一個人愛不愛國的基本準則。」

張曉明還提到，大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍明確指出，「『港獨』分子、『攬炒派』以及那些挑戰國家根本制度者不能算作愛國者。」