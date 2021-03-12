馬紹章：蔡政府兩岸政策有三大戰略矛盾，且日益惡化

海基會前副董事長兼發言人馬紹章12日在遠見華人精英論壇撰文指出，蔡政府的兩岸政策有三大戰略矛盾，而且日益嚴重惡化，未來不論中美關係如何開展，矛盾不除，台灣最後只能吞下自己種的苦果，所謂自作孽，此之謂也。

馬紹章認為，民進黨政府兩岸政策的第一大戰略矛盾是統戰矛盾。統戰其實是被醜化的中性詞。統戰是現代新名詞，其意是聯合可以聯合之力量以助自己達成目標，自古即有，故詞是新詞，義卻是舊義。美國對中國有統戰，也就是要拉攏、支持內部鴿派及反對力量；中國大陸對台灣更少不了統戰，例如拉攏「三中」及各種經濟讓利等等，即使與國民黨交流，背後也是統戰思維。國民黨的兩岸政策也有統戰思維，例如開放觀光與陸生來台等等。「台灣最美麗的風景是人」這句話，可以總結當時對大陸人民統戰的成果。

他指出，在民進黨的兩岸政策中卻找不到統戰思維，只有敵人，沒有朋友。民進黨反中，是一竿子打翻一船人，對陸生、陸客及大陸人民都不友善，這一次疫情來襲，「武漢肺炎」一詞把民進黨政府的歧視與敵視心態展露無遺。

馬紹章認為，民進黨政府兩岸政策的第二大戰略矛盾是團結矛盾。所謂團結力量大，小而分裂的台灣如何抗衡上下視統一為歷史使命的大陸？民進黨要抗中，就應該把團結台灣拉高到戰略層次。蔡英文也應該知道這個道理，因為她有不少呼籲團結的講話，但團結不是靠嘴巴呼籲就能獲得。然而，民進黨政府所做所為，卻是把外部敵人內部化，與團結背道而馳。民進黨想要用鬥爭與專制的方式來達成團結，不僅要付出很高的成本，而且根本做不到。在兩岸問題上，台灣其實就有兩個團結公約數，民進黨卻捨之不用，相當可惜。

他指出，民進黨政府兩岸政策的第三大戰略矛盾是優勢矛盾，亦即把優勢變劣勢。為什麼絕大多數台灣民眾不願在中共一黨專制下統一，主要原因之一即是不想失去民主的生活方式。不少學者也是從民主的視角來表達對台灣的支持以及對中共政權的批評，更有人盛讚台灣是華人世界的民主燈塔。民主儼然是台灣面對大陸的一項優勢。

馬紹章認為，今日台灣民主已是千瘡百孔，優勢反而變成了劣勢，然而這一切都被反中的狂流壓制，只聽得到零星的批判，以致於民進黨政府也肆無忌憚。台灣這個民主燈塔，只剩下非常微弱的光芒了！現在幾乎可以肯定地說，台灣的民主已失去了對大陸民眾的吸引力，甚至有時還被嘲弄，怎不令人唏噓。

他在文末表示，化解兩岸戰火危機的鑰匙，不在美國手上，而是在台灣自己手中。不管美國挺不挺台，台灣都需要化解這些戰略矛盾，否則危機日益深化，即使美國挺台也終究無濟於事。