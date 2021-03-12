快訊

評／AZ疫苗安全嗎？台灣將面臨穩定人心的挑戰

唐湘龍涉肇逃包5萬紅包給外送員 拿五花馬發票指無酒駕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈慶國：中美不信任程度高 改善關係挑戰大

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
北京大學國際關係學院前院長賈慶國。圖/取自發布會視訊截圖
北京大學國際關係學院前院長賈慶國。圖/取自發布會視訊截圖

北京大學國際關係學院前院長賈慶國今日表示，中美關係充滿不確定性，雙方不信任程度高，現在雙方關係想要穩定與改善，面臨的挑戰仍非常大。不過，他仍認為，最終仍要務實地處理中美關係，陸方已表達明確意願，現等待美方能善意回應。

 

中國國際問題研究院今日舉行「國際形勢與中國外交藍皮書（2020／2021）」記者會。針對中美關係發展，賈慶國指出，拜登政府號稱是建制派，處理外交關係會更加理性與務實，但是中美間互不信任程度高、充滿不確定性，以及美國的對華政策強硬的聲音大，雙方關係要穩定面臨的挑戰仍非常大。

 

賈慶國表示，為了化解挑戰，雙方應盡快恢復對話與協商。對話與協商可以是多層次進行，包含官方層次與民間層次。而現階段美國對華政策強硬，則是因為對華政策非為它優先選項，現階段拜登政府的當務之急是國會通過人事命令，以及通過1.9兆美元的紓困法案，

 

賈慶國表示，現在1.9兆法案通過，人事任命還可能要一段時間，中美關係在一定程度上，它未來發展可能受到這時間表影響。

 

上海國際問題研究院院長陳東曉則提出三點看法。首先，中美關係要現實期待，不抱過多幻想；第二，「時不我待」、不能等，官方的、民間的、地方的與學術機構的交流要一直推進，這是一個很好的相互畫底線、畫紅線的機會。

 

最後是底線保底，他指出，中美對話的最終目的，是防止因為誤判造成的軍事衝突，「做到這點非常重要」。

拜登 美中關係

延伸閱讀

拜登簽1.9兆美元紓困案 每人1400美元料週末入帳

拜登警告疫情離結束還久 敦促人民持續防疫

日本政府發表菅義偉4月中上旬訪美 拜登首會面外國領袖

傳拜登政府出手 對出貨5G零組件給華為設新限制

相關新聞

華春瑩說溜嘴？「中國人為何不能用推特臉書」引論戰

日前一場中國外交部例行記者會中，發言人華春瑩回答記者提問時反問了句「為什麼中國人就不可以使用推特和臉書呢？」彷彿「說溜嘴」，為「牆國」之內千萬網民道出心聲，也凸顯中共在網路管制上自相矛盾的窘態。

影／日本認可！陳吉仲：台灣鳳梨芒果火龍果 前進東奧

農委會主委陳吉仲昨天下午在臉書貼文，今天受訪親自說明，已經接到東京奧委會的來信，台灣現有包括香蕉、鳳梨、火龍果以及芒果等...

香港選制修改後將導致缺乏部分政治聲音？張曉明反駁

大陸全國人大決議修改香港選舉制度，外界擔憂改革後香港泛民主派是否還能當選立法會議員，以及未來香港社會將缺乏某些政治力量進...

馬紹章：蔡政府兩岸政策有三大戰略矛盾，且日益惡化

海基會前副董事長兼發言人馬紹章12日在遠見華人精英論壇撰文指出，蔡政府的兩岸政策有三大戰略矛盾，而且日益嚴重惡化，未來不...

賈慶國：中美不信任程度高 改善關係挑戰大

北京大學國際關係學院前院長賈慶國今日表示，中美關係充滿不確定性，雙方不信任程度高，現在雙方關係想要穩定與改善，面臨的挑戰...

陸委會批愛黨者治港 國台辦反嗆

大陸全國人大昨通過修改香港選舉制度，陸委會和國台辦昨對此掀口水戰。陸委會批評，中共推行「愛國者治港」，實為「愛黨者治港」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。