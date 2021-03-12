賈慶國：中美不信任程度高 改善關係挑戰大

北京大學國際關係學院前院長賈慶國今日表示，中美關係充滿不確定性，雙方不信任程度高，現在雙方關係想要穩定與改善，面臨的挑戰仍非常大。不過，他仍認為，最終仍要務實地處理中美關係，陸方已表達明確意願，現等待美方能善意回應。

中國國際問題研究院今日舉行「國際形勢與中國外交藍皮書（2020／2021）」記者會。針對中美關係發展，賈慶國指出，拜登政府號稱是建制派，處理外交關係會更加理性與務實，但是中美間互不信任程度高、充滿不確定性，以及美國的對華政策強硬的聲音大，雙方關係要穩定面臨的挑戰仍非常大。

賈慶國表示，為了化解挑戰，雙方應盡快恢復對話與協商。對話與協商可以是多層次進行，包含官方層次與民間層次。而現階段美國對華政策強硬，則是因為對華政策非為它優先選項，現階段拜登政府的當務之急是國會通過人事命令，以及通過1.9兆美元的紓困法案，

賈慶國表示，現在1.9兆法案通過，人事任命還可能要一段時間，中美關係在一定程度上，它未來發展可能受到這時間表影響。

上海國際問題研究院院長陳東曉則提出三點看法。首先，中美關係要現實期待，不抱過多幻想；第二，「時不我待」、不能等，官方的、民間的、地方的與學術機構的交流要一直推進，這是一個很好的相互畫底線、畫紅線的機會。

最後是底線保底，他指出，中美對話的最終目的，是防止因為誤判造成的軍事衝突，「做到這點非常重要」。