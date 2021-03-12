港府官員發表聲明 支持大陸全國人大通過修改香港選制決定

大陸第十三屆全國人大四次會議11日高票表決通過「完善香港特別行政區選舉制度的決定」，香港政務司司長張建宗、香港財政司司長陳茂波等政府主要官員發表聲明表示全力支持。

新華網報導，張建宗表示，全國人大通過此項決定，為完善香港選舉制度打下牢固基礎，這是刻不容緩之舉。全面落實「愛國者治港」根本原則，才能維護國家主權、安全和發展利益，有效落實大陸中央對香港特區的全面管治權，以及維護憲法和基本法確立的憲制秩序，撥亂反正，正本清源，確保「一國兩制」實踐行穩致遠、香港長治久安。

他說，香港政府完全尊重大陸中央對完善香港選舉制度的主導權，並將全面配合及支持相關跟進工作，包括加強向民眾解說，力爭早日完成本地修法，並確保未來12個月各場重要選舉有序順利舉行。

陳茂波則表示，全國人大的決定堵塞了當前香港選舉制度的漏洞，修正了香港政治和社會的發展路徑，「愛國者治港」根本原則確保香港特區有效治理，讓香港社會可以集中精力謀發展，並著力處理好深層經濟民生問題。

陳茂波指出，完善選舉制度解決了香港正面對的自身處理不了的困局，填補了香港在國家安全方面的短板，讓香港可以有更穩固的基礎繼續繁榮發展、積極建設，不斷提升民眾生活品質。

香港律政司司長鄭若驊認為，全國人大根據憲法、基本法、香港國安法和相關法律，以「決定＋修法」的方式完善香港選舉制度，完全合憲合法。

她說，香港律政司會積極配合香港政府修訂本地法例的工作，並致力協助港府妥善安排未來12個月的多場選舉，落實執行全國人大的決定。

香港保安局局長李家超表示，將帶領各紀律部隊全面配合，繼續堅定不移履行維護國家主權、安全和發展利益，以及維護香港繁榮穩定的責任。

而香港警務處處長鄧炳強表示，全國人大的決定將完善香港選舉制度，確保「愛國者治港」，對香港社會穩定發展至關重要，香港警隊將繼續竭誠執法，堅守崗位，與其他紀律部隊同心協力維持社會秩序，配合港府全面落實決定的相關工作。

此外，香港入境處、海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊等多個紀律部隊負責人也發表聲明支持全國人大的決定。