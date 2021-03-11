李克強重申一中原則 陸委會：台人不接受

大陸總理李克強於年度記者會上表示，大陸對台方針一直是「一個中國」、「九二共識」，反對台獨和外國勢力干預台灣事務。陸委會11日對此表示，「台灣民眾不會接受北京當局矮化台灣的政治框架，也反對其採取施壓作為與負面言論，製造兩岸對立。」

李克強在記者會上重申堅持「一個中國」和「九二共識」的對台方針，並稱在此前提下，歡迎與台灣任何政黨團體交往、開展對話。

對此，陸委會11日以書面回覆強調，我政府堅定捍衛國家主權及民主自由、致力維護台海和平穩定的政策立場一貫。「台灣民眾不會接受北京當局矮化台灣的政治框架，也反對其採取施壓作為與負面言論，製造兩岸對立，這只會抵消雙方推動良性互動的努力。」

陸委會表示，呼籲對岸秉持相互尊重、善意理解態度，務實對話處理分歧，逐步推展兩岸健康有序的交流。