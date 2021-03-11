陸委會批北京修改香港選制 國台辦：積累罪惡必遭嚴懲

大陸十三屆全國人大四次會議十一日在閉幕會上通過修改香港選制的決定，陸委會表示，這是「愛黨者治港」。大陸國台辦立即回擊正告我方稱，「謀獨沒有出路，亂港企圖不會得逞，積累罪惡必遭嚴懲。」

大陸國台辦今日以發言人朱鳳蓮的名義表示，大陸十三屆全國人大四次會議表決通過「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定」，體現了全面貫徹落實「愛國者治港」原則，是維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的必要之舉，將有力保障「一國兩制」實踐行穩致遠。

朱鳳蓮指出，民進黨政府對大陸全國人大的涉港決定妄加評論，打著「民主」、「自由」的旗號欺騙輿論，惡意攻擊，再次暴露其政治操弄香港事務，「亂港謀『獨』的險惡用心與邪惡本質。」

朱鳳蓮稱，「正告民進黨政府，謀獨沒有出路，亂港企圖不會得逞，積累罪惡必遭嚴懲。」