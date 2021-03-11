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李克強：盼中美有多領域多層次對話

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸總理李克強出席記者會。（澎湃新聞）
大陸總理李克強出席記者會。（澎湃新聞）

大陸國務院總理李克強今日表示，希望中美有多領域、多層次的對話，即便一時達不到共識，也可以交換意見，增信釋疑，有利於管控與化解分歧。

李克強今日在兩會（人大、政協）後的總理記者會上表示，過去幾年中美關係遭遇嚴重困難，給兩國與世界帶來不利影響，作為世界上最大的發展中國家與最大的發達國家，合則兩利、鬥則俱傷。

他強調，「中美建交40年，風風雨雨，越過坎坷像前走，還是因為它符合世界發展趨勢，與兩國的根本利益。」

李克強指出，陸方希望按照中共總書記習近平最近與美國總統拜登通話的精神，尊重彼此核心利益與重大關切，互不干涉屬於別國的內政、別國的內部事務，秉持著不衝突不對抗，相互尊重、合作共贏的原則，來推動兩國關係向健康穩定的方向發展。這既符合兩國人民的利益，也是國際社會的期待。

李克強指出，中美兩國歷史文化、發展階段、社會制度都不同，彼此相處難免會有矛盾、有分歧，有時候甚至比較尖銳，關鍵是如何對待。

他強調，中美兩國人民應該是有智慧與有能力的，要相互尊重、平等相待地去進行對話溝通。希望中美有多領域、多層次的對話，即便一時達不到共識，那麼也可以交換意見，增信釋疑，有利於管控與化解分歧。

李克強表示，中美有著共同利益，有許多可以合作的領域。在去年都受衝擊的背景下，中美兩國貿易仍然達到4.1兆美元的進出口規模，大概增長8.8%。應當把更多精力放在共同點上，去擴大共同利益。

李克強最後說，中美兩國作為聯合國的常任理事國，對於維護世界和平穩定，促進世界繁榮發展都有重要責任，要推動中美關係越過坎坷、往前看，向著總體穩定的方向走。

李克強

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