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陸委會：實施金廈防疫泡泡 客觀條件尚不成熟
對於小三通何時能重啟？金門縣政府提出的金廈防疫泡泡專案是否可行的問題，陸委會發言人邱垂正11日在例行記者會上表示，目前的客觀條件尚不成熟，對於金門縣政府的建議，陸委會將納入後續評估參考並積極研議。
小三通暫停已滿1年，金門縣長楊鎮浯10日呼籲中央啟動研議金廈防疫泡泡專案，此外，社會也有期盼，希望以重啟小三通做為兩岸春暖花開的契機。
邱垂正表示，小三通是兩岸往來重要的防疫關口之一，政府暫停小三通是基於防疫以及尊重地方民意，恢復小三通客運涉及防疫、地方民意及防疫量能、兩岸互動等因素考量，將由疫情指揮中心等相關單位評估，在疫情受到有效控制後逐步恢復。
至於金廈防疫泡泡專案，邱垂正說，由於涉及的層面很多，推動的前提仍是疫情安全可控，需要進行疫情分析判斷，此外，推動泡泡專案也涉及兩岸互動，目前的客觀條件尚不成熟，對於金門縣政府的建議，陸委會將納入後續評估參考並積極研議。
此外，廈門大學4月初將舉辦校慶百周年活動，台灣人士受邀前往是否有觸法之虞？邱垂正對此表示，國人赴陸交流有兩岸條例及其它相關規定，政府期許兩岸交流是正常、健康、有序、永續的良性互動。
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