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談選制修改 李克強：愛國者治港保障一國兩制行穩致遠

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國務院總理李克強。（新華社）
大陸國務院總理李克強。（新華社）

針對北京修改香港選制，大陸國務院總理李克強今天在大陸兩會後的總理記者會表示，（選制修改）決定很明確就是要堅持與完善「一國兩制」的制度體系，始終堅持「愛國者治港」，也是為了確保「一國兩制」行穩致遠。

李克強表示，大陸明確提出要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，嚴格依照大陸「憲法」與香港「基本法」辦事，落實好特區政府維護國家安全的法律機制與執行機制，全力支持特區政府與行政長官依法施政。 

李克強表示，針對人大完善香港選舉制度做出決定，決定很明確就是要堅持與完善「一國兩制」的制度體系，始終堅持「愛國者治港」，也是為了確保「一國兩制」行穩致遠。

李克強說，去年香港受到多重衝擊，大陸希望香港各界能攜起手來，盡早戰勝疫情，實現經濟恢復性增長，改善民生，保持香港長期繁榮穩定，北京將全力給予支持。

一國兩制 李克強 香港

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