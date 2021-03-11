聽新聞
test
0:00 / 0:00
談選制修改 李克強：愛國者治港保障一國兩制行穩致遠
針對北京修改香港選制，大陸國務院總理李克強今天在大陸兩會後的總理記者會表示，（選制修改）決定很明確就是要堅持與完善「一國兩制」的制度體系，始終堅持「愛國者治港」，也是為了確保「一國兩制」行穩致遠。
李克強表示，大陸明確提出要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，嚴格依照大陸「憲法」與香港「基本法」辦事，落實好特區政府維護國家安全的法律機制與執行機制，全力支持特區政府與行政長官依法施政。
李克強表示，針對人大完善香港選舉制度做出決定，決定很明確就是要堅持與完善「一國兩制」的制度體系，始終堅持「愛國者治港」，也是為了確保「一國兩制」行穩致遠。
李克強說，去年香港受到多重衝擊，大陸希望香港各界能攜起手來，盡早戰勝疫情，實現經濟恢復性增長，改善民生，保持香港長期繁榮穩定，北京將全力給予支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言