回應布林肯 陸外交部：美應摒棄冷戰、零和思維

美國國務卿布林肯表示，中美高層戰略對話是一個美方將所有議題攤開來的重要機會，很多美方關切的北京行徑，挑戰了美國與盟友的安全、繁榮和價值。大陸外交部發言人趙立堅指出，美方應摒棄冷戰、零和思維，尊重中方的主權、安全和發展利益，停止干涉中國內政。

中國大陸外交部發言人趙立堅宣布，應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅將與美國國務卿布林肯、國安顧問沙利文於3月18日至19日在安克拉治舉行中美高層戰略對話。

多家媒體近日接連報導，中美外交高層將進行美國總統拜登上任以來的首度會晤。美國國務院發言人普萊斯當地時間10日透過聲明，證實這項消息。大陸外交部也在今日宣布這項消息。

布林肯說，這是一個美方將所有議題攤開來的重要機會，很多美方關切的北京行徑，那些行徑挑戰了美國與盟友的安全、繁榮和價值。

對於布林肯的說法，趙立堅表示，應美方邀請，中美將於近期舉行高層戰略對話。陸方對中美關係的立場是明確的。

趙立堅說，陸方要求美方客觀、理性看待中國和中美關係，摒棄冷戰、零和思維，尊重中方的主權、安全和發展利益。停止干涉中國內政，按照兩國元首通話精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。