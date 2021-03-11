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陸全國政協閉幕 政治決議提警惕、遏制台獨

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸十三屆全國政協第四次會議於昨日閉幕。圖／取自新華網
大陸十三屆全國政協第四次會議於昨日閉幕。圖／取自新華網

大陸全國政協今晨公布此屆政協會議的政治決議，其中涉台部分指出，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

大陸十三屆全國政協第四次會議於昨日閉幕，昨日通過政治決議，並於今晨公布全文。

根據官媒新華社的政治決議全文，指出加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞聯繫。堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

今年全國政協開幕，汪洋做工作報告時提及，堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。

今日十三屆全國人大第四次會議將於下午舉行閉幕式，大陸國務院總理李克強將於4時召開記者會。

台獨 九二共識

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