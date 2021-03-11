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美中高層對話前夕 陸方宣布將在南海軍事訓練

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
陸方宣布將在南海軍事訓練。(大陸海事局)
陸方宣布將在南海軍事訓練。(大陸海事局)

在美中高層對話前夕，大陸方面宣布將在南海部分水域範圍進行軍事訓練，時機敏感，引起關注。

據中國大陸海事局官網發布：「軍事訓練－瓊航警0014」

引述清瀾海事局消息：「南海2021年03月12日0100時至2021年03月14日0300時，在以19-37.12N/110-57.32E為中心，5.5海里為半徑的圓形區域範圍水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。」

另據星島網報導，美國國務院日前宣布，國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文，將於3月18日在美國阿拉斯加安克雷奇，與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，以及國務委員兼外長王毅會面。

白宮發言人表示，雙方將會就一系列問題展開討論，包括雙方有分歧的問題。

布林肯及沙利文將於結束訪問日本和南韓後，與中方官員會晤。今次是拜登於1月上任後，首個中美高層官員會談。

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