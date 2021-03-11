聽新聞
test
0:00 / 0:00
美中高層對話前夕 陸方宣布將在南海軍事訓練
在美中高層對話前夕，大陸方面宣布將在南海部分水域範圍進行軍事訓練，時機敏感，引起關注。
據中國大陸海事局官網發布：「軍事訓練－瓊航警0014」
引述清瀾海事局消息：「南海2021年03月12日0100時至2021年03月14日0300時，在以19-37.12N/110-57.32E為中心，5.5海里為半徑的圓形區域範圍水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。」
另據星島網報導，美國國務院日前宣布，國務卿布林肯及國家安全顧問沙利文，將於3月18日在美國阿拉斯加安克雷奇，與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，以及國務委員兼外長王毅會面。
白宮發言人表示，雙方將會就一系列問題展開討論，包括雙方有分歧的問題。
布林肯及沙利文將於結束訪問日本和南韓後，與中方官員會晤。今次是拜登於1月上任後，首個中美高層官員會談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言