北京科企推新冠抗體檢測劑　香港醫生存疑

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
北京一家生物科技企業研發出用於檢測體內新冠病毒中和抗體水平的測試劑盒。（鳳凰財經網）
北京一家生物科技企業研發出用於檢測體內新冠病毒中和抗體水平的測試劑盒。（鳳凰財經網）

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國正加緊為民眾接種疫苗。對於接種新冠肺炎疫苗後，體內是否產生抗體，北京中關村科技園區大興生物醫藥產業基地9日公布，有生物科技企業已研發出用於檢測體內中和抗體水平的測試劑盒。但香港醫師與專家都抱持懷疑態度。

據北京日報報導，北京博輝瑞進生物科技有限公司，與中關村中研健康科技研究院共同研發出新型冠狀病毒中和抗體檢測試劑盒，可用於評價新冠疫苗人體免疫接種和感染康復後中和抗體水平。

企業負責人介紹，在評價病毒自然感染或疫苗接種後潛在免疫保護功效中，中和抗體常用作參考指標。該企業與中研院進行的案例檢測分析中，共對350人次用該試劑盒進行了血清檢測，包含免疫前人群、免疫後人群及康復者人群，臨床試驗研究結果有效率達到97%以上。

據介紹，該檢測試劑盒操作簡單，無需其它設備，個人即可完成檢測，15分鐘內可得出檢測結果，並可常溫運輸保存。若檢測呈陽性，觀察窗內的T線和C線區會有兩條紫紅色帶。

據香港01報導 ，目前，香港市面上最常見的新冠病毒快速檢試劑，是用於檢測人體內血液中IgG和IgM抗體，尚未有可檢測體內中和抗體水平的測試劑盒。對於兩款產品是否相同，醫臣新型冠狀病毒快速測試的經銷商雅各臣藥業（香港）有限公司，10日對香港01稱，快速檢試劑並不能用於檢測體內中和抗體水平，暫未清楚醫臣未來會否推出同類產品。

呼吸系統專科醫生梁子超則向香港01表示，他不清楚上述產品的運作原理，但猜測一如其他大陸檢測盒，這一種產品能夠量化評估用戶的抗體水平，亦即接種疫苗後有沒有免疫反應。然而，就算使用者測試出具有抗體和免疫反應，但這不代表抗體有中和病毒的能力，而且即使抗體有中和病毒的能力，也不代表與保護力有直接關係。

因此，就鑒定接種後擁有保護力與否而言，梁子超認為，這類測試盒的角色是未有定論的，用家要小心看待測試結果。

針對市民有機會在接種疫苗後，體內沒有產生任何免疫反應。梁子超指出，此情況只會出現在極少數人身上，若市民接種後沒有產生免疫反應，就需要進一步檢查。

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