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陸6年內入侵台灣？ 北京：美方渲染「中國軍事威脅」

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自路透
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自路透

美國海軍上將戴維森表示，擔心大陸可能在未來6年內入侵台灣；大陸國防部此前也表示，台獨意味戰爭。大陸外交部發言人趙立堅對此回應稱，這是美方一些人不斷借台灣問題渲染「中國軍事威脅」，實質為美國增加軍費找藉口。

據大陸外交部官網，大陸外交部發言人趙立堅在10日的例行記者會上表示，陸方已多次就台灣問題闡明立場。美方一些人不斷借台灣問題渲染「中國軍事威脅」，實質上是為美國自身增加軍費、擴張軍力、干涉本地區事務尋找藉口。

趙立堅強調，美方應摒棄冷戰零和思維，客觀、理性看待中國大陸發展和國防建設，多做有利於中美互信和地區和平穩定的事。

至於美國總統拜登周五將與澳洲、印度與日本舉行四邊機制會談，趙立堅表示，任何地區合作機制，都應順應和平發展、合作共贏的時代潮流。陸方希望有關國家從地區國家共同利益出發，秉持開放、包容、共贏理念，多做有利於地區和平、穩定與發展的事，而不是相反。

趙立堅 外交部 軍費

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