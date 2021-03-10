小三通暫停滿一年 楊鎮浯呼籲中央研議金廈泡泡專案

新冠肺炎疫情爆發已滿一周年，金門縣政府認為，小三通暫停來往後，對於金門觀光及百工百業影響甚鉅，金門縣長楊鎮浯今天呼籲，中央應啟動研議「金廈防疫泡泡專案」，重啟國境大門，解決金門鄉親基本民生需求，紓解兩岸緊張關係。

為防堵疫情蔓延國境，陸委會宣布從去年2月10日暫停小三通客運往來，縣府認為，小三通的停航造成金門鄉親日常生活的諸多不便，如今現已進入後疫情時期，金廈兩門防疫工作把關嚴密，金門始終保持零確診的佳績，廈門疫情也控制得當，小三通不宜長期停擺，金廈交流也不宜長期停滯。

考量國際疫情趨緩，以及商業經貿交流等需求，中央流行疫情指揮中心宣布從3月1日起，恢復非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業，重啟國境大門；3月8日也宣布，未來推動「台帛旅遊泡泡」，優先打造「綠色通道」，大幅放寬檢疫規定，也正考慮在他國推動旅遊泡泡，並直接點名越南。

同時，陸委會主委邱太三也認為，邁入後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，隨著國際疫情演緩，預期下半年以後，台灣人出國或外國人來國內旅遊一定有報復性的成長，台灣今年無論在政治或經濟層面，勢必要往前、出去，並做好準備工作。

縣府表示，在國際與兩岸疫情朝向樂觀發展情況，金廈兩門做好防疫措施的前提下，以「金廈先試先行」的精神，建請中央啟動研議兩地防疫泡泡，解金門鄉親迫切的民生需求，並落實我國防疫規範，與疫情控制得當的廈門市合作，建構一個沒有外來病毒威脅的安全區域，初步以單向開放金門鄉親與陸籍配偶在人道、就學與工作等實際需者往來金廈，入境廈門時不需通過複雜與費時的檢疫隔離措施，金廈兩門如同包在一個受保護的泡泡裡一樣。

縣府指出，也將落實防疫配套措施，相關專案申請者自大陸地區搭乘小三通船舶返回金門，搭乘防疫車隊入住金門防疫旅館，並依中央流行疫情指揮中心相關居家檢疫規定；專案施行前，縣府也將積極輔導水頭碼頭、防疫車隊、防疫旅館進行環境清消，並安排相關工作人員與司機進行教育訓練與新冠肺炎衛教，確保場域安全。期望中央持續給予地方支持，在安全無虞下，逐步推動小三通專案復航，有效解決金門鄉親的基本需求與兩岸關係。