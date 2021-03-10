美印太司令預估：大陸恐6年內對台動武

美國總統拜登上台後，地緣政治中美角力沒有緩和。美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在當地時間9日在國會聽證會中稱，中國大陸期望取代美國領導地位，改變區域現狀，並預估中國大陸會在未來十年、甚至六年內對台動武。

據香港經濟日報報導，戴維森當天出席國會參議院軍事委員會聽證會表示，相較於大陸，美軍與盟友在印太地區面臨最大的危機，在於「威嚇力的削弱」。若沒有足夠的威嚇力，中方將繼續採取行動，改變目前的國際秩序規則。

戴維森提出，美方在印太地區必須展現自己的能力與意願，清楚向中方傳達訊息：如使用武力實現其目標，會付出太高的代價。

聽證會上，多名參議員提及台灣議題。對於共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）問及台海潛在衝突時間表時，戴維森回應稱，中國大陸正在加速推動取代美國、以及美國基於規則的國際秩序領導地位，中方希望在2050年前實現這目標。

他指，美方過去40多年的戰略模糊政策，協助台灣得以維持現狀。他聲言，應該定期重新檢視，並認為應持續穩定對台軍售。

值得注意是，中方此曾多次重申台灣等主權領土問題，是中方底線；其中上月底，中共政治局委員楊潔篪、外長王毅、以及駐美大使崔天凱極罕有地在約24小時內輪流發聲，直接或間接向美方喊話，系統地為中美關係惡化溯源、重申中方紅線。

王毅表示，中方願隨時與美方進行開誠布公的溝通。他為中美復談拋出四大前提：一、美國停止干涉香港、新疆、西藏問題。二、放棄對大陸產品加徵不合理關稅。三、放棄對陸企實施各種單邊制裁。四、放棄對大陸科研教育機構實施各種單邊制裁。