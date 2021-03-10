陸頒政協委員「優秀履職獎」 台籍凌友詩入選

大陸今年新設立「全國政協委員優秀履職獎」，日前在北京舉行表彰儀式，將獎項授予20位委員。值得關注的是，20位委員中，有3位的獲獎原因與他們「愛國愛港」精神相關，包括凌友詩、屠海鳴及耿惠昌。

據香港01報導，出生於台灣的港區全國政協凌友詩，父親是國民黨海軍副艦長。17歲時她移居香港，後在香港大學取得政治哲學博士學位。兩年前的大陸全國政協會議上，凌友詩的發言片段受人關注，當時她自稱為「平凡台灣女孩」，並表示：「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府，是中華人民共和國政府，我以能作為一個堂堂正正的中國人，參與國家的政治體制而自豪。」

大會形容她，「在莊嚴的人民大會堂旗幟鮮明的表達：堅持一個中國原則，熱切期待兩岸統一到來，生於台灣，長於香港，不變的是對祖國炙熱的愛，為香港長治久安建真言、謀良策，踐行的是政協委員的使命擔當」。

今次大陸全國政協委員優秀履職獎獎項授予馬有禮、王辰、牛汝極、田沁鑫、尼瑪扎西、朱永新、楊杰、楊偉民、谷樹忠、張連起、陳薇、周漢民、趙梅、姜大明、耿惠昌、凌友詩、黃璐琦、戚建國、常兆華、屠海鳴等20位委員。