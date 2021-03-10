港官員：林鄭月娥沒時間考慮連任特首

香港行政會議召集人陳智思接受港媒訪問時表示，據他了解，香港特首林鄭月娥絕對沒有時間及空間，考慮參選下一屆特首的問題。

據星島網報導，身兼港區人大代表陳智思正在北京出席兩會，他接受電台訪問時表示，林鄭月娥向他表示，目前只想做好今屆政府的事情，尤其未來有複雜議題，再者疫情未止，首要去處理疫情，她亦想完成部分競選承諾。

對於大陸全國政協副主席、前特首梁振英早前接受外媒訪問時表示，不排除復出，再次參選特首。被問會否支持梁振英參選，陳智思表示，梁振英曾擔任特首，並加入政治系統一段長時間，絕對有資格、能力勝任特首一職，梁目前是政協副主席，處理大陸國家議題，要視乎個人意願。

陳又指，自己並無興趣參選下屆特首，主要是有個人事業，不會放棄現時工作，全職參與政府工作，他認為，有好多人符合「愛國者」的要求，較他更有資格參選。他又說，現有政府管治班子，或過去曾參政、在政府內工作的絕對有資格參選。