中俄擬合作建設國際月球研究站 簽署諒解備忘錄

中國國家航天局宣布，中俄兩國9日透過視訊會議簽署「關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄」，計劃合作在月球表面或月球軌道，建設可長期自主運行的綜合性科學實驗基地。

中國國家航天局在微信公眾號發文表示，中俄將利用在太空科學、研發和使用太空設備、技術方面積累的經驗，共同制定建造國際月球科研站的路線圖，並在建造工程的規劃、論證、設計、研製、實施和運營等方面緊密協作，包括向國際太空飛行界開展計畫推廣。

中國國家航天局表示，「國際月球科研站」是在月球表面或月球軌道上建設可進行月球自身探索和利用、月球基地觀測、基礎科學實驗和技術驗證等多學科多目標科學研究活動，長期自主運行的綜合性科學實驗基地。

文章並稱，中俄兩國一直致力於在太空技術、科學、應用領域開展合作，先後簽署了「關於協同實施『嫦娥七號』月球極地探測任務和『月球-資源-1』軌道器任務合作協定」、「關於建立聯合月球與深空探測數據中心的合作協定」等協定，積極推動月球及深空探測領域的合作。