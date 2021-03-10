「十四五」建軍 習近平第一關鍵詞是「以戰領建」

9日下午，身兼中共中央軍委主席的中共總書記習近平出席大陸全國人大解放軍和武警部隊代表團全體代表會議，在這次會議上，習近平重點針對做好「十四五」時期國防和軍隊建設開局起步工作作出戰略部署。

據新華網報導，習近平在一系列要求中，四個關鍵詞至關重要。關鍵詞一是以戰領建。習近平多次強調，軍隊是要準備打仗的，一切工作都必須堅持戰鬥力標準，向能打仗、打勝仗聚焦。

面對大陸國防和軍隊現代化新「三步走」目標，習近平強調，要堅持以戰領建，加強戰建統籌，抓緊推進戰略性、引領性、基礎性重大工程，加快打造高水準戰略威懾和聯合作戰體系。

報導指，「軍隊首先是一個戰鬥隊，是為打仗而存在的。」無論是視察部隊，還是出席會議，習近平關切最多的是能否做到攻必克、守必固，強調最多的是能打仗、打勝仗。

關鍵詞二是創新驅動。習近平在這次會議上再次強調，要強化創新驅動，以更大力度、更實舉措加快科技自立自強，充分發揮科技對共軍建設戰略支撐作用。要緊跟科技強國建設進程，優化國防科技創新布局和環境條件，用好用足各方面優勢力量和資源，大幅提升國防科技創新能力和水準。

關鍵詞三是戰略管理。在這次會議上，習近平針對加強戰略管理，提出明確要求：要加強戰略管理，優化專案論證方式和立項審批流程，加強重大項目統籌調控。要強化規劃計畫權威性和執行力，嚴格責任體系、時間節點、品質標準，加大評估和監管力度，督促規劃任務高效落實。

關鍵詞四是軍政軍民團結。習近平在這次會議上表示，中共中央和大陸國家機關、地方各級黨委和政府要認真落實部署要求，把擔負的國防建設領域職責履行好。要發揚軍愛民、民擁軍光榮傳統，鞏固和發展軍政軍民團結，匯聚強國興軍強大力量。