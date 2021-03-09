陸外交部：中方堅定不移反對台獨和外部勢力干擾

美國白宮發言人莎奇8日在記者會上表示，將繼續支持台灣維持足夠的自衛能力。大陸外交部發言人趙立堅今天（9日）回應，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定。

趙立堅今天在例行記者會上回應媒體時說，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方捍衛國家主權和領土完整、堅決反對台獨和外部勢力干擾的決心堅定不移。

他說，造成當前兩岸關係緊張動盪的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁。「我們願意同台灣各黨派、團體和人士在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程有關問題開展對話協商，去同化異，積累共識」。

趙立堅還敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，停止售台武器，慎重妥善處理涉台問題。