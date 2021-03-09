習近平：聚焦建軍100周年 大幅提升「國防科技」

中共總書記習近平今日強調，今年是大陸國房與軍隊現代化新「三步走」起步之年，要聚焦實現中共建軍100周年，發揮科技對共軍建設戰略的支撐作用，緊跟科技強國建設，大幅提升「國防科技」創新能力和水準。

據央視新聞報導，兩會期間，習近平今日下午參加「解放軍和武警部隊代表團全體會議」。

習近平在會中針對做好「十四五」時期國防和軍隊建設開局起步工作提出要求。他強調，要聚焦實現建軍100年奮鬥目標，緊緊圍繞共軍建設「十四五」規劃佈局謀劃和推進工作。堅持以戰領建，加強戰建統籌，抓緊推進戰略性、引領性、基礎性重大工程，加快打造高水準戰略威懾和聯合作戰體系。

習近平指出，要強化創新驅動，加快科技自立自強，充分發揮科技對共建設戰略支撐作用。緊跟科技強國建設進程，優化國防科技創新佈局和環境條件，大幅提升國防科技創新能力和水準。要按照既定部署扎實推進國防和軍隊改革，不斷釋放改革效能。

習近平並說，當前大陸的安全形勢不穩定性不確定性較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強支撐。

報導指出，中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民參加會議。