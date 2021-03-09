習近平出席解放軍代表團會議 要求做好備戰準備

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平9日下午在出席大陸十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，當前安全形勢不穩定性較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備。

新華社報導，習近平指出，要深刻領會黨中央和中央軍委決心意圖，聚焦實現建軍100年奮鬥目標，緊緊圍繞軍隊建設十四五規畫佈局謀畫和推進工作。

他說，「要堅持以戰領建，加強戰建統籌，抓緊推進戰略性、引領性、基礎性重大工程，加快打造高水準戰略威懾和聯合作戰體系。要增強責任感、緊迫感、主動性，把軍隊建設年度計畫安排的各項工作往前趕、往實裡抓，確保早日落地見效」。

習近平指出，要強化創新驅動，以更大力度、更實舉措加快科技自立自強，充分發揮科技對軍隊建設戰略支撐作用。要緊跟科技強國建設進程，優化國防科技創新佈局和環境條件，用好用足各方面優勢力量和資源，大幅提升國防科技創新能力和水平。要按照既定部署扎實推進國防和軍隊改革，不斷釋放改革效能。創新的根本在人才。要加強戰略謀畫、創新思路理念，拿出務實舉措，把軍隊人才工作向前推進一大步。

習近平強調，「當前我國安全形勢不穩定性不確定性較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強支撐」。

中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民參加會議。