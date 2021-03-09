智庫民調：逾7成台人支持尊嚴原則下恢復兩岸對話

中華亞太菁英交流協會9日公布「中共兩會與近期兩岸關係發展」民調結果，其中，高達76.1%的台灣民眾贊成「疫情有效控制後，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序交流」，更有78.5%的民眾贊成「只要北京當局有心化解對立，台灣願在對等尊嚴原則下促成有意義對話」，多名學者皆認為，這顯示台灣人民不分黨派、年齡階層，都支持在有尊嚴原則下恢復兩岸交流及與大陸對話。

調查結果顯示，針對蔡英文總統所提「疫情受到有效控制後，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流」說法，有76.1%的台灣民眾贊成，只有14.7%不贊成；同樣，蔡英文主張的「只要北京當局有心化解對立，台灣願在對等尊嚴原則下，促成有意義對話」，有78.5%贊成，只有9.4%不贊成。

中華亞太菁英交流協會理事長王智盛表示，從調查結果可以發現，其實不論藍綠、不論世代，台灣民眾有相當高程度的共識和接受度認為疫情後兩岸必須有序交流或在對等尊嚴下進行有意義的對話，也就是說，兩岸有意義的對話或恢復正常有需的交流秩序，不需假設任何政治前提，王智盛認為，台灣社會其實有一股氛圍是期待兩岸之間應該對話或互動的。

台灣世代智庫執行長陳冠廷也認為，此次民意調查是台灣人民不分年齡階層，甚至不分黨派，在「不恐懼對話」的前提下，有相對高的意願是希望和中國大陸對話，雖然還不是春暖花開，但只要北京當局有心化解對立，不管是台灣政府或台灣民眾，都會支持在尊嚴原則下對話，「這也是兩岸的一個結」，他還希望這樣的民調能傳達給中國大陸當局，讓他們了解目前台灣民眾及政府的看法。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝則表示，雖6到7成的台灣民眾認為大陸不友善、沒有好感等，對大陸持負面看法，但在運用協議、恢復兩岸對話原則上，卻有高達7成5到8成的民眾表達支持立場，「選民是比較理性一點」，他們希望兩岸恢復到正軌的角度來處理這些問題。

不過，林廷輝強調，如果北京又有更強硬的做法，相信台灣民眾會失去耐心，希望北京能夠把握一些機會。

至於近期「禁止鳳梨外銷事件」，調查顯示，有64.2%的民眾認為問題在中國，20.3%認為是台灣的責任；有49.2%民眾對於政府的危機處理感到滿意，35.1%不滿意。至於我政府主張「應該按兩岸檢疫問題的協議機制處理鳳梨事件」的立場，則有68.7%贊成，10.2%不贊成。

林廷輝指出，從鳳梨事件中可看出中國決策和執行部門之間的政策不協調，「否則怎麼之前會有惠台措施？你可以說中共兩手策略，但可以看出內部決策系統的混亂。」

陳冠廷則提到，從禁止台灣鳳梨、中國的外交責任等來看，可以發現越年輕的台灣族群對中共的處理方式越不滿，「我認為這是一個非常重要的信號」尤其這對中國非常嚴峻，任何中國對台灣的貿易制裁或政策打壓都會促成台灣國內不分黨派的團結。