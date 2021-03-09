林鄭：未來12個月內完善香港選舉制度工作

香港特首林鄭月娥接受官方中國環球電視網專訪時表示，感謝大陸中央提出完善香港選舉制度，讓香港恢復穩定和繼續向前發展，目前的時間表是未來12個月內必須完成所有工作。

林鄭月娥表示，香港行政長官任期是5年，她的任期明年6月結束。一般而言，下任特首選舉明年3月舉行，目前正正是餘下一年的時間。特區政府將根據大陸全國人大常委會修改《基本法》附件一和附件二，之後進行本地立法，至少涉及20項主體法例和附屬法例。其後再安排選舉，例如選民登記、候選人提名和確定投票日。

她又表示，大陸中央提出完善香港選舉制度屬管轄權內的權力，亦是尊重大陸憲法和香港基本法。自1997年起，香港特首選舉方式和立法會構成有三次改變，如果特區提出改變制度須通過既定步驟，但目前的環境緊迫、時間不等人，特區政府幾乎不可能按既定的幾個步驟提出改變制度，更遑論能否成功，因此只能靠大陸中央出面。