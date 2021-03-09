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陸央行：不搞大水漫灌 提高管理貨幣能力

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露表示，不搞大水漫灌，穩慎推進人民幣國際化，提高管理國際化貨幣的能力。（新浪財經網）
中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露表示，不搞大水漫灌，穩慎推進人民幣國際化，提高管理國際化貨幣的能力。（新浪財經網）

大陸全國政協委員、中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露表示，在健全現代貨幣政策框架方面，工作的重點是要完善貨幣供應調控機制，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，不搞大水漫灌，守護好老百姓的錢袋子。

據香港信報財經網，陳雨露表示，順應市場需求，穩步推進資本項目可兌換，穩慎推進人民幣國際化，提高管理國際化貨幣的能力。人民幣自2016年加入SDR貨幣籃子以來，已被正式賦予全球公共物品屬性。人民幣國際化水平的提升，將增加儲備貨幣這一全球公共物品的有效供給，促進國際貨幣體系的平衡和穩定。

陳雨露強調，繼續加強金融對外交往與合作。加強貨幣政策國際協調，不將滙率工具化，不搞以鄰為壑的競爭性貶值。在「一帶一路」建設方面，中方將發揮金融業開放的支持作用，通過推動本幣使用為「一帶一路」建設提供更加長期穩定的資金融通支持。

他指出，「十四五」期間，針對金融創新發展和金融風險演變特點，人行會繼續完善宏觀審慎政策框架，逐步將主要金融活動、金融市場、金融機構納入宏觀審慎管理，重點加強對系統重要性金融機構、金融控股公司與金融基礎設施監管的統籌監管，同時繼續推動加強金融監管協調，不斷補齊制度短板，減少監管空白和監管套利。在應對和處置金融風險時，會要求進一步壓實股東、各類債權人和地方政府責任，與金融監管部門共同守住不發生系統性金融風險的底線。

人民幣 金融風險 一帶一路

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