香港民主抗爭未來的3個重要據點

(德國之聲中文網) 香港前立法會議員許智峰在流亡英國及歐洲3個月後，3月8日宣布前往澳洲繼續進行遊說工作。

他提到，現在英國有羅冠聰，兩人所做的工作類似，所以「應該有更好的分工，將國際遊說及協助離散港人的組織工作面盡量拉闊至各大洲，遍布世界不同角落。」

德國之聲專訪幾位專家，請他們談談香港民主抗爭的未來，並分析未來遊說工作和社會運動的重要據點。

1.英國

在許多香港人透過海外護照BNO進入英國後，這個曾經殖民香港並與北京簽訂《中英聯合聲明》的國家成為香港民主抗爭的重鎮。

香港眾志創始成員敖卓軒目前人在美國，他向德國之聲表示，可以預期會有大量的人去英國，這些人可以成為「一個重要的投票群體」。

他說：「我可以設想香港人在英國的投票群體，所以香港問題就成為英國政治家不得不談論的重要話題。」

許智峰也提到，在英國及歐洲有除了羅冠聰之外的其他「香港手足」，他說：「有他們在英國及歐洲，我亦更有信心走得更遠。」

2.其他五眼聯盟國家

另一個可能性是英國盟友，特別是同為五眼聯盟的澳洲、加拿大、紐西蘭和美國。

美國加州大學爾灣分校歷史系教授華志堅 (Jeff Wasserstrom) 接受德國之聲訪問說：「當一個國家內部的鎮壓加劇時，由流亡者或僑民開展的海外活動很重要。」

許智峰提到，「雖然於澳洲定居及讀書的香港人為數不少，但相對流亡澳洲、全職投入遊說工作的香港政治領袖卻較少，這也是我決定轉戰澳洲的因素之一。」

他也說，新西蘭和澳洲「兩國在民主自由等普世價值及貿易上，與北京有不少矛盾及拉鋸」。

除此之外，許智峰表示在英國期間有接觸北美的香港人團體，表示「他們在美國及加拿大有成熟及緊密的組織，當中不乏知名港人及政治人物，國際工作大有可為」。

不管是英國還是其盟友，甚至是其他國家，敖卓軒相信疫情結束後，隨著香港移出人口增加，世界各地聲援香港的集會規模會變大。

他強調，在當前情勢下，要與在香港的抗爭者裡應外合並不容易，海外的抗爭有另外一個目的。

他說：「當香港人不能上街的時候，這些示威會發展成某種向地方政府施壓，無論這些社區在哪裡，都要向地方政府傳遞『這個問題很重要』的信息」。

他認為，「聽眾將是這些政府，而不是在香港的香港人」。

3.香港

在民主派大抓捕和香港選據制度修改後，專家認為北京和港府已奠定基調，將積極壓制任何形式的反對聲音。

目前正在台灣大學訪問的美國政治學者南樂對德國之聲說：「目前反對派最好的辦法就是盡量不坐牢。」

他認為在立法會積極通過議案，可以讓政府阻止任何人離開香港，「反對派成員應該想辦法為自己和家人尋求庇護」。

他呼籲：「國際社會應該盡其所能，為香港人創造出路，尤其是那些面臨迫害的直接風險的人。」

美國加州大學爾灣分校歷史系教授華志堅 (Jeff Wasserstrom) 則提到，即便環境變化如此之大，在香港不是沒有辦法做任何事。

他說：「我們從各種專制環境中學到的是，可以找到跟日常生活有關的議題來進行組織，通過玩笑和文字游戲或象征性的方法嘲笑當權者。這對保持希望是很重要的。」

他相信，香港人在國安法實施前的大規模的街頭行動中「表現出很高的技巧」，未來也能找出自己的抗爭之路。

©️ 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償。

【 本文章由德國之聲授權提供】