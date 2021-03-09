港媒：香港立法會選舉延至12月舉行

香港特首林鄭月娥昨天表示，香港現行選舉制度有漏洞，甚至會危害到大陸的國家安全、主權、發展利益以至香港的長期穩定，但香港自身沒有這個能力可以處理，她感謝北京行使權力為香港解困。她表示特區政府會從三方面配合北京的決定，包括進行公眾解說，修訂本地法例，同時妥善安排未來十二個月的多場選舉。港媒引述消息稱，港府初步計畫在九月先舉行選委會選舉，到十二月再進行立法會選舉。

據香港星島日報報導，林鄭強調，基本法第四十五條或第六十八條有關行政長官產生和立法會的產生都有提及循序漸進以達致普選目的，這目標仍然存在。

她解釋，基本法四十五條亦提及要按實際情況，而香港的實際情況，是過去多年都有出現泛政治化的局面，甚至近年是出現了有人要「自決」「公投」「港獨」、引入外國勢力、制裁香港、置香港的利益於不顧，因此現時要做和必須要做的就是先堵塞選舉漏洞，令香港的選舉制度可以產生一個政治體制，回到「一國兩制」的初心、軌道和框架，「當這些事情回到軌道的時候，我們又可以循序漸進；但現在的情況是走歪了，所以要先處理這個問題。」

被問及有關選舉安排是否會令民主派參政空間減少，林鄭認為，現在並不是要去處理「民主派」，而是處理一些不愛國、不愛港，破壞香港穩定和繁榮，甚至是會挑戰北京的權威，勾結外國勢力來制裁中國大陸、制裁香港的人士。「這種簡單地把議員分類，即是把政治人物這樣分類，我覺得是時候要有一定的改變。」她指只要能滿足和符合「愛國者治港」的「愛國者」這個資格，都可以參選，並不存在收窄了參選空間。

對於未來選舉安排，林鄭拒絕透露立法會九月選舉是否如期進行，但表示，經過今次的完善制度後，以及選舉委員會被賦予新職能以選舉產生大比例的立法會議員，「邏輯上我認為是應該選舉委員會先選，然後才到立法會的選舉」。

報導引述《巴士的報》消息指，選舉時間表已有雛形，初步方案預計人大常委會大約會在四月中通過決定，然後進行香港本地立法。由於本地立法仍然需時，預計九月會先舉行選委會選舉，到十二月再選舉立法會。去年人大常委會決定立法會選舉延遲不少於一年，所以延至十二月選舉，仍然符合人大常委會的決定。

報導並稱，可靠消息亦證實，港府暫定九月選選委會，十二月進行立法會選舉。