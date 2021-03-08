台海兩岸關係 面臨春暖花開還是料峭春寒？

（德國之聲中文網）昨天（3月7日），中國國務委員兼外交部長王毅在兩會記者會上回答有關美國對台政策相關問題時強調，“海峽兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨，是中華民族的集體意志，不會改變，也不可能改變”。他同時表示，“一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。中國政府在台灣問題上沒有妥協余地，沒有退讓空間”。

當晚，台灣陸委會以書面形式回應稱，“台灣堅定維護國家主權與民主自由的立場，始終一貫；中華民國是主權國家，‘台灣從來不是中華人民共和國的一部分’，台灣有權利與國際社會正常交往，‘台灣的前途更只有台灣2300萬人民有權決定’”。

陸委會還表示，維護台海和平穩定，是雙方共同責任， “而非一方以威嚇打壓將片面主張強加於另一方”。陸委會呼籲”中共當局正視與尊重兩岸現實與台灣民意，思考良善舉措，優先透過建設性的對話與交流，保障兩岸人民權益，才有助於逐步化解分歧“。

不排除參加2024年台灣總統大選的台灣資深媒體人趙少康今天在網路節目《鄉民來沖康》上問，兩岸“為何要統一”？他說，他要問王毅3個問題： 首先是統一有何好處？其次就是要說明如何統一，以及何時統一？他還在節目中表示：“不能說我就是要跟你統一，不統一我就打你，這就惡霸了啊！”他說中國大陸要用道理說服台灣統一，這樣才能爭取台灣人的認同。

今年中國兩會到目前為止，除了王毅在記者會上對台灣問題做出的表態， 中國國務院總理李克強在人大開幕式上所作的年度政府工作報告中也提到，要堅持對台工作大政方針，堅持“一個中國”原則和“九二共識”，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。高度警惕和和堅決遏制“台獨分裂活動”。另外，中共中央政治局常委、中國全國政協主席汪洋在參加台灣代表團審議時指出，台海形勢依然嚴峻復雜，風險挑戰不可低估，但主動權和主導權始終在中國大陸這一邊。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳在接受德國之聲采訪時分析指出，中國大陸在兩會期間如果有重要的涉台工作講話，“一定是由最高領導人習近平發表”。他補充說，2019年3月10日，習近平在參加人大會議福建代表團審議提出推動兩岸融合發展之後並沒有再針對台灣問題單獨發表過講話。

他進一步指出，今年兩會上中國大陸顯然把重點先放在香港議題。“‘急港、緩台’，或者說‘先港、後台’，”張五岳說，“今年人大唯二的重要議題除了十四五規劃之外就是針對香港選舉制度的改革。”

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雖然去年11月，中國國台辦發言人在記者會上兩次被問到今年兩會是否會制定反獨法或者統一法，當時國台辦發言人並未做出完全否定的表態，但是台灣議題並未被列入今年的人大會期。張五岳表示，“由此來看，今年兩岸關係在受到美中關係、中共建黨百年以及十四五規劃的影響之下，對台工作仍然集中於三個重點：一中的反獨、一中的促融和一中的促統”。

兩岸對台獨定義的認識區別

今年2月23日，台灣新任陸委會主委邱太三正式走馬上任。 就職儀式上，有媒體問，中國外長王毅前一天發表演說時呼籲美國“停止縱容台獨”，邱太三對此有何回應？邱太三回答說， “兩岸交往幾十年，大家對某些名詞定義可能雞同鴨講”。他說，陸方的台獨概念，在台灣本來就眾說紛紜。他強調身為中華民國政府、台灣，堅持底線就是國家主權以及台灣民主。他說他不太清楚對岸對於“台獨”的定義為何，會再進一步​​了解。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳在接受德國之聲采訪時表示，兩岸在對“台獨”的定義上的確存在認識區別。他說，兩岸是否存在互信也會導致對這個問題看法存在差異。他說：“我想，邱太三的講話用比較婉轉的方式表達，兩岸在基本的政治互信、兩岸對台獨的認定上存在基本差距。從這個角度來看，我們可以感受到當前兩岸關係受到美中大國博弈關係的影響制約，另外，兩岸各自的領導人都有很強的底線思維，都有很強的使命感。其次，兩岸目前的民意無法透過交流實現相互理解，而且民意的對峙出現升高的趨勢。在這些綜合因素的影響下，兩岸當局可能短期內很難找到政治互信，或者找到‘九二共識’的替代版。 ”

春暖花開還是料峭春寒？

邱太三在接任陸委會主委的儀式上還表示， 面對後疫情時代兩岸交流也會恢復，勢必要能有系統推動、建置。“這段時間有很多兩岸好朋友、兩岸人民共同的期待，期待兩岸未來能夠春暖花開”。

此後，中國大陸國台辦發言人馬曉光回應表示，“兩岸關係曾經有過春暖花開。春暖需要有東風，花開需要有雨露。東風、雨露就是‘九二共識’。如果台灣的先生們有這樣的期待，願意順從兩岸同胞的意願，那就回到堅持‘九二共識’的共同政治基礎上來。這是關鍵。”

不過邱太三上任不到一周， 2月26日 中國海關總署就發布公告稱，因檢測出有害生物 ，自3月1日起暫停進口台灣的鳳梨（菠蘿）。 中國大陸是台灣鳳梨主要的出口地區，佔出口總量9成以上。

中國大陸對台灣執行的鳳梨禁令引起台灣島內一定的不安感。果農擔憂鳳梨之後蓮霧、釋迦等水果也可能遭禁。

那麼，兩岸關係究竟是會迎來“春暖花開”，還是遭遇“料峭春寒”呢？ 台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，相較於去年一年，兩岸關係的氛圍已經有所改善。“主要原因是美國新任總統拜登上台之後雖然美中關係是對抗的、美台關係是強化的，但是一些意外或者不可預測的因素大大地降低了，”他說，“如果雙方創造比較好的氛圍，創造民間交流的條件，在疫情過後進一步展開經貿社會文化領域的交流，這是可能的。”

他強調，中國大陸方面想表達的是，兩岸如果沒有互信，不可能談判協商；沒有互信，交流不可能不受影響。

他最後指出，“兩岸氛圍雖然相較於去年出現正面發展，但仍不足以創造兩岸政治互信，不足以創造兩岸談判協商，不足以創造兩岸雙方公權力進一步加強交流與合作”。

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