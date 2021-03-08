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香港近200公務員沒簽效忠聲明 

德國之聲 / 德國之聲

香港政府要求現任公務員宣誓擁護《基本法》、效忠特區。3月8日香港公務員事務局局長聶德權接受《香港01》專訪時首度透露，近200人尚未簽署宣誓聲明，而今年2月底期限已到。

今年1月，港府向在任公務員發出通知，要求4周內簽署宣誓聲明。當時通知告誡人們，如果拒絕簽署，可視個案情況將中止聘用程序。

聶德權說，大部分同事已簽署聲明，接受有關責任，「如果有不能接受的，他們離開政府，是他們本身的選擇，對公務員團隊來說不是一件壞事。」他認為，留在公務員團隊的同事，都清楚知道其角色和責任，就是服務號市民，落實好「一國兩制」的方針。

香港有超過17萬之眾的公務員隊伍。今年2月22日，中國港澳辦主任夏寶龍在北京舉行的一次會議上說，香港的民主發展不能背離「愛國者治港」這個原則，目前要完善相關的制度。為此，夏寶龍還提出了3個標准、4大要求以及5項原則。

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