厲行打貪 大陸去年審結腐敗案件2.6萬人

中共總書記習近平上台後厲行打貪，大陸最高人民法院院長周強今表示，2020年審結腐敗犯罪2.6萬人，並點名前陝西省委書記趙正永，以及被稱為「中國第一貪官」的前華融公司董事長賴小民兩人被判死刑，彰顯中共嚴懲腐敗的決心。

大陸十三屆全國人民代表大會四次會議舉行第二次全體會議，大陸最高人民法院院長周強，以及大陸最高人民檢察院院長張軍做工作報告。

周強指出，2020年審結貪汙賄賂、瀆職等案件2.2萬件2.6萬人，其中被告人原為中管幹部的12人。對趙正永判處死緩、終身監禁，對賴小民判處並執行死刑，彰顯了中共中央懲治腐敗的堅強決心。

在涉港澳台工作方面，周強指出，審結涉港澳台案件2.4萬件，辦理涉港澳台司法協助互助案1.1萬件。平等保護台胞台企在大陸的合法權益，廈門海事法院發布首分涉台海事審判白皮書。福州平潭、深圳前海、珠海橫琴等法院聘請港澳台同胞擔任人民陪審員或特邀調解員。

張軍則在報告中表示，受理監委移送職務犯罪1.9萬餘人。用好違法所得沒收、缺席審判等法定特別程式，力促追逃追贓。立案查辦司法工作人員職務犯罪1400餘人，同比上升63.1%。

除此之外，張軍也點名了此前在網路上的「網路大V辣筆小球惡意詆毀貶損衛國戍邊英雄官兵」一案。張軍指出，江蘇檢察機關迅速介入，依法適用3月1日起施行的刑法修正案，首次以「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」批准逮捕，強調「英烈不容詆毀、法律不容挑釁」。