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栗戰書：將加快涉外領域立法 反干涉、反長臂管轄

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸全國人大常委會委員長栗戰書。圖／央視新聞截圖
大陸全國人大常委會委員長栗戰書。圖／央視新聞截圖

大陸全國人大常委會委員長栗戰書今日表示，今年的主要任務是加強涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律工具箱，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。

大陸十三屆全國人大四次會議第二次全體會議今日舉行，由人大常委會委員長做工作報告。栗戰書今天做報告的時間約半小時，他在展望明年工作時做上述表示。

栗戰書在回顧過去一年的工作時，提及北京推出港版國安法，以及對香港立法會議員資格的決定。

他稱，本次大會將作出「關於完善香港特別行政區選舉制度」的決定，之後常委會將根據這一決定修改完善相關法律，打出一套法律的「組合拳」。人大將堅定不移依法維護（大陸）國家主權、安全、發展利益，切實履行法定職責，為維護香港憲制秩序、打擊「港獨」勢力、確保「愛國者治港」、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障。

香港 港版國安法

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