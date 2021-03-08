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田弘茂：為避免兩岸擦槍走火 應考慮建立危機管控機制

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
國策研究院院長田弘茂表示，台灣要不斷加強自己的防衛的能力。為避免擦槍走火，應考慮「建立危機管控通道或機制」。記者賴錦宏／攝影
國策研究院院長田弘茂表示，台灣要不斷加強自己的防衛的能力。為避免擦槍走火，應考慮「建立危機管控通道或機制」。記者賴錦宏／攝影

國策研究院院長田弘茂表示，針對後疫情時代的兩岸交流，如文化、經貿、學生、社會團體的民間互動，現階段比較好處理，這方面也許是機會。「若今年打不開，明年會更難」。若兩岸緊張持續，為避免擦槍走火，應考慮是否建立危機管控通道或機制。

田弘茂在國策研究院八日舉行的「中共兩會、兩強與兩岸座談會」中表示，台灣夾在在美中兩強之間，要維持怎樣的政治經濟生態，是不容易的事情。兩岸在軍事安全、政治外交，目前很多是危機。雖不足以引發全面軍事抗爭，兩岸決策高層都沒有意願，並不代表不會擦槍走火。

在兩岸關係不友善時，他認為有兩件事應該做：

第一，台灣要不斷加強自己的防衛的能力，台灣不可能主動積極去攻打對方，要形成自己防禦的力量。如何形成不對稱、有效的抗衡力量，台灣比較小，大陸比較大。美國也認知，提供給台灣武器，也應著重在不對稱戰爭。若局勢緊張下去，可能擦槍走火，「應不應該建立危機管控通道或機制，例如甘迺迪時代古巴危機，即在最高層之間建立直接溝通，避免直接軍事衝突」。

第二，經濟與科技。兩岸已積極籌劃，尤其是經濟方面，以美國為主的西方世界，結合日韓澳台的合作，相較於中共為主的朋友圈，在科技製造的供應鏈方面，積極進行部署。這是廣義國家安全的一部分，也是經濟安全的主要內容，超乎科技，製造、貿易、戰略資源的掌握。而台灣在選擇的過程中，要十分謹慎，「其實，變成沒有什麼選擇」。

他表示，拜登政府強調的是多邊主義，不像川普完全鎖定中國，而疏忽歐洲和其他國家。拜登是要聯合其他民主國家「打群架」，鎖定對象是中國加上俄國，戰略概念就不同。在此戰略下，結合西方民主國家是否能成功。要看美國能否聯合其他國家；第二，美國動用的資源有多少，這是講資源講實力。民主國家共同因應中共的挑戰裡，台灣要很冷靜地評估能否達成此目標；「口號是一回事，做起來是一回事」。

他說，拜登上任一個半月，中國會採取什麼政策，也許大陸兩會以後可看得更清楚。但國際社會正在轉向，是否會成為「新冷戰」目前還不知，但美中對立將繼續存在。

田弘茂說，今年在美國政府換屆，大陸剛好是十四五規劃和建黨百年，眾人關注民主黨拜登政府，採取國際戰略、印太、對中等相關政策的內涵為何？與川普政府有何差異？目前還在動態發展中。目前，大戰略方向沒有很大變化，但在執行上、技術上、政策取捨，已有所修正。

田弘茂指出，今年是中共建黨一百年，習近平要因應中共廿大可能發生的各種重大政治變革，今年將會非常重要。他強調，從大陸兩會陸陸續續看到媒體裡中共官員的發言。相信政府、民間，會有各種不同的角度，關注今年兩岸關係將怎樣發展。

中共 田弘茂

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