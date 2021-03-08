林鄭感謝北京為港「解困」 新制度恐影響立法會選舉

(德國之聲中文網) 香港特首林鄭月娥結束出席中國人大和政協的「兩會」後，在8日中午於香港接見媒體，進一步說明中國人大預定要推動的完善香港選舉制度的相關議題。

林鄭月娥稱，為了確保香港的管治權掌握在愛國者手上，她歡迎中國人大審議完善香港選舉制度的決定草案，她也認同推動選舉制度改革要遵循的5大原則。

她說：「過去幾年，立法會的亂象令施政舉步維艱，本港的選舉制度有漏洞及有缺憾，特區難以自行處理。感謝中央繼去年國安法後，從憲制層面負起責任，為特區解困，今次的工作采取『決定+修法』方式是合時丶合法及合憲，中央的主導權不容置疑。」

林鄭月娥強調，根據中國憲法和香港的基本法，北京有權主導這次改制，在中國政府修定基本法附件一和二之後，香港政府會依法處理具體執行安排。她說，港府會聽取社會各界意見，並在香港立法後，會交由香港立法會審議通過。

她重申，雖然有意見稱中國人大的決定會收窄民主派的參選空間，但她認為目前北京要處理的不是民主派的問題，而是處理「不愛國愛港丶破壞香港繁榮丶挑戰中央權威，勾結外國勢力制裁國家與香港人士」。

林鄭月娥也提到了被延後一年的立法會選舉，表示由於選舉委員會被北京賦予新職權，會選舉產生比例較大的立法會議員，所以邏輯上應該先舉行選委會選舉再舉行立法會選舉。她稱，目前無法確定原定今年9月舉行的立法會選舉會不會再次延期。

此外，她還說她不評論民主派人士被控違反國安法的個案，但重申國安法實施後暴力事件大減，目前絕大部分香港市民的人身安全與自由都已恢復，人權自由也受到保障。在這之前，林鄭月娥於3月6日與中國國務院副總理韓正見面，中國官媒新華社報導稱，韓正希望港府要認真落實全國人大關於完善香港選制的決定，以及全國人大常委會對香港基本法兩個附件的修改，做好香港本地立法工作。

專家：香港的「二次回歸」

香港浸會大學政治及國際關系學系副教授陳家洛在8日發表於明報的評論中寫道，在北京將於兩會期間改革香港選舉制度之際，各界看到的是「政權把精力放在鏟除丶追殺不同政見人士」，並以「國家安全」為名，制造定義不明的「負面名單」去取消參選人與已當選人的資格，藉此加強對選舉結果的操控。

陳家洛寫道：「一場針對香港文化和核心價值的鬥爭，已經在教育丶傳媒丶宗教丶法律丶醫護丶公務員系統等範疇界別同步發生了。政權眼中的『敵人』可以說是無處不在，如有必要，多制作『一小撮』出來進行鬥爭來達到震懾效果也是合算的。」

他在評論中直言道，在面對「二次回歸」之際，香港在民主丶自由丶人權丶法治丶人身安全等方面都「飽受威脅」，而一切都會按照共產黨的意志來「依法辦事」。陳家洛在明報中寫道：「這當然將會包括增加行政長官選舉委員會人數和立法會議席的相關立法程序。這些量變帶來的質變，不是民主化，而是去民主化和去自由化。」

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】