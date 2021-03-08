馬振坤：美中台無意升高衝突 台海周邊卻成惡性螺旋

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤表示，美中台三方皆無意圖挑起軍事衝突，但緊張情勢已然上升，台海周邊成惡性螺旋。他認為，雙方皆應避免此狀態升級成為局部衝突，更要避免讓對方誤解彼此意圖而導致全面戰爭之陰影籠罩。

馬振坤表示，中共國務院向全國人大提出之國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要(草案)，就「加快國防和軍隊現代化、實現富國和強軍相統一」之目標，提出三點：一、 貫徹習近平強軍思想。二、 提高國防和軍隊現代化品質效益。 三、 促進國防實力和經濟實力同步提升。

他指出，由中共中央在兩會期間公布之國防政策內容可知，當前共軍仍以持續現代化建設厚植作戰力量體系以具備對周邊地區從事軍事行動之戰略優勢為首要，「並無對外用兵之意圖」。

基此，台海軍情維持一月以來之發展態勢並無二致，解放軍在習近平簽署之中央軍委2021年1號命令中要求軍隊要「實戰實訓」「聯戰聯訓」之總要求下，持續以「貼近實戰的想定跟場域」來實訓，增加在大陸沿海及第一島鏈周邊海空域之演訓頻率，並鞏固2020年在東海、台海、南海軍事擴張獲取之活動空間，持續建設在此區域從事軍事行動可投入作戰之優勢軍力，尤其是建立依托地緣條件之戰場優勢，但並無要對外動武之打算。由於解放軍在東海、台海、南海海空域依託陸基作戰力量支援所建立的地緣戰略優勢漸增，相形增加美軍進入這些海空域的挑戰。

他表示，拜登就任美國總統後美中戰略競爭態勢明確，美中機艦在黃海、東海、台海及南海之針對性軍事舉動增加，形勢趨緊；此亦牽動共軍機艦對我周邊海空域之侵擾，國軍基於確保國土安全之職責，必須對侵擾之共軍機艦採取必要之反制作為，兩岸軍事對峙緊張情勢亦上升。

他指出，在美中台三方皆無意圖挑起軍事衝突但緊張情勢已然上升之態勢下，相關方皆應避免出現可能導致非意圖性衝突以及衝突升級之舉動。中共始於去年頻繁之侵擾我ADIZ西南空域及越過海峽中線等軍事擴張舉動是導致台海緊張情勢上升之主因，應停止這類不友善之侵擾行為，以消弭我方、美方及周邊國家對共軍意圖之疑慮。

馬振坤表示，國軍面對共機對我空域之侵擾，在採取反制作為時，應避免展示國軍在因應共軍全面犯台時所擁有之戰略層級軍事打擊能力，以避免對方誤解我方意圖導致緊張事態升級。兩岸衝突可區分為灰區行動、局部衝突、全面戰爭。目前台海處於中共對我實施灰區行動之潛在衝突狀態，雙方皆應避免此狀態升級成為局部衝突，更要避免讓對方誤解彼此意圖而導致全面戰爭之陰影籠罩。