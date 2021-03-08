林鄭月娥：不確定是否延後9月立法會選舉

香港特首林鄭月娥下午會見媒體，強調政府支持北京完善香港的選舉制度。被問到會否再度延後原定於9月舉行的立法會選舉時，她則指， 去年因疫情而延後立法會選舉，目前不能說明是否延後立法會選舉。

據星島網報導，林鄭月娥表示，選委會將被賦予新職能，包括提名立法會選舉參選人等，並指未來的工作甚多，但按照邏輯，需要先舉行選委會選舉，再舉行立法會換屆選舉。

林鄭說，目前先進行修例工作，並指屆時會再公布有關安排，又指亦需視乎疫情發展，但重申不希望疫情如去年一樣嚴峻，希望疫苗接種有良好進展，可以如期進行立法會選舉。

她亦指，市民的意見在過去一段時間內一直清晰，認為香港一直混亂，先後有「黑暴」及立法會亂象等。並指由選舉制度產生的政制存在問題已有一段日子，市民亦希望改善。她又指，是次完善選舉制度有逼切性，不會進行公眾諮詢，但相信立法會議員在進行審議時，會聆聽市民的聲音。

被問到她會否競逐連任時，她則說，北京及港府目前正完善選舉制度，並非出於她的個人傾向，不會回應相關的問題。