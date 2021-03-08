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蘇紫雲：習上台後 軍費增加兩倍不斷擴軍

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示，中共總書記習近平上台至今，中共官方公佈的軍費開支數字已經足足成長兩倍，未來將不斷擴軍增地緣籌碼，加大核反擊能力。 記者賴錦宏／攝影
國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示，中共總書記習近平上台至今，中共官方公佈的軍費開支數字已經足足成長兩倍，未來將不斷擴軍增地緣籌碼，加大核反擊能力。 記者賴錦宏／攝影

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲表示，大陸兩會中透露，中共總書記習近平上台至今，中共官方公布的軍費開支數字已經足足成長兩倍，未來將不斷擴軍增地緣籌碼，加大核反擊能力。

蘇紫雲在國策研究院中共兩會座談會中表示，大陸國務院工作報告公布的國防預算達到 1 兆 3,553 億元人民幣，約美金2,032億，比2020年1,685億美金成長 6.8%。評估其主要目的在穩定擴軍、軍工拉抬經濟、提高待遇掌握軍心等複合目的。總之，軍事發展維持小步快跑，同時藉軍事工業輔助經濟內循環，強兵兼富國。

他表示，首先，習就任軍事開支翻兩番。必須注意的是，此種增幅看似和緩，但對照 2012 年習近平上台時的國防預算為 6,692 億元人民幣(1,003 億美金)的規模相較，2022 軍事開支為 2,032 億美金，預算規模成長達到 2 倍的驚人比率。

此外，中國長期穩定的增加國防預算，有其既定的國家目標。但實際金額若換算可能的指標，總額將更加驚人。首先是隱藏性預算，以國際安全智庫如瑞典斯德哥爾摩和平研究所估算，中國實際國防預算為官方公告的 1.4 倍，將達1兆 8,974 億人民幣( 2,940 億美金，或8兆 2,731 億台幣)。其次則是購買力等值。若再導入人民幣實質購買力約為美金的 1.57 倍換 算，則中國防預算「等值」將達 4,617 億美金(12 兆 9922 億台幣)的龐大規模。此種規模的軍事開支，明顯超出防衛的需求。

其次，擴軍增地緣籌碼。北京的主要目的是持續擴張軍力的需求，首先是兵力投射能力以取得地緣政治籌碼。習近平自 2012 年以來，已經新造 105 艘左右的驅逐艦與巡防艦，2 艘航艦、8 艘兩棲突擊艦等，兵力投射能力大為增加，使北京具有藍水海軍的實際規模。同時也快速發展運-20 重型運輸機隊， 直-20 運輸直升機隊，以建立戰略運輸以及快速部署能力。

現階段可以對周邊進行現代化的區域作戰，對2000海里則具有入輕裝的快速反應部隊，以及海軍陸戰隊特遣隊的實力。具有初步介入周邊武裝衝突，改變區域政治的實力。此種軍事實力，雖然尚無法立即改變台海、東海的現狀，但可以支持北京在南海、一帶一路的政治與經濟需求。

第三，中共加大核反擊能力。美國務院、SIPRI於2020年的研究都指出中國正在增加核彈頭，且疑似採用次臨界方式進行核試爆，美國科學家聯盟(FAS)也依照衛星資料研判中國在內蒙古增加洲際飛彈發射井。實際上，中國著力打造新的核反擊能力以抵消美國的核嚇阻，以及對盟友的延伸嚇阻。中國建造中的東風-41洲際飛彈、轟20隱形轟炸機、096戰略核潛、JL-3 潛射彈道飛彈可說全新的核戰略三角，都使北京擁有更大的核子打擊能力。尤其096潛艦的設計，可在北極冰層下活動、突破冰層發射飛彈，可更短的時間對美國本土發動打擊。

第四，拉抬經濟強兵兼富國。中國強調的「軍民融合」，在美國貿易戰的影響下，將發揮「軍經融合」效果。 在 COVID- 19重創美國，前總統川普政府對北京的不滿更加高漲，進一步揚言切斷與中國的全面關係， 拜登政府持續進行中的貿易戰自然含括在內。在2019年3月12日的13屆人大2次會， 習近平與解放軍、 武警代表團會議時發表談話，要求軍方「過緊日子」的思想準備，便頗不尋常。類似說法最早係由鄧小平在上世紀 80 年代所提出，以 應對當時以「經濟建設為中心」 縮減軍費的背景。

若由美中的貿易戰觀察，川普於2018年3月22日簽署備忘錄揭開序幕， 美政府考量除平衡貿易逆差外，更重要的是影響中國財政，以抑制軍力成長，與對一帶一路的海外投資，抑制北京影響力。由於中國每年外匯順差 5,000 億美元的 3,750 億美元來自美國，等同 83%，因此在貿易戰的影響下，總體財政遭受衝擊，軍費的增長自然也難逃影響。

他表示，據統計，中國民間企業在軍備供應的市佔比約 30%，換算中國公開之軍費開支，裝備費約為 4,100 億人民幣，因此民參軍約為 1,330 億人民幣(5,918 新台幣)的規模。相對的，「軍民融合」的相關投資基金，政府與國企共投入3,134億人民幣(1兆3,946 億新台幣)，民間與私募基金則為82.4億人民幣(366.7 億新 台幣)的資金規模。

進一步研析可發現除了面對美國的軍力競爭，中共國防預算的投入仍可發揮「經濟加乘」 效應(economic multiplier)，協助其產業界維繫一定的內需動能。

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