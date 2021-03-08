董立文：習優先考慮連任 任憑風浪起穩坐釣魚台

亞太與和平基金會執行長董立文八日表示，從大陸兩會中大陸總理李克強的講話可見，中共總書記習近平與李克強之間有強烈的矛盾，政策和方向很明顯不一致。儘管習關心美國大選後的中美關係，但其優先考慮的是自己的連任，是內政表現和成績，最高綱領是「把自己的事情做好」「任憑風浪起，穩坐釣魚台」。

他在國策研究院「中共兩會、兩強與兩岸座談會」中表示，首先，今年中共政治最重要的變化，是出現了「新理念、新格局」與「完整準確全面」這兩個新關鍵句。日前，習近平在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班開班發表講話，首次提出「進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局」，「要準確把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展， 為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

他表示，習強調的方向思想是「十四五」規劃建議，只有立足自身，把國內大循環暢通起來，才能任由國際風雲變幻，始終充滿朝氣生存和發展下去。建議指「堅持創新在我國現代化建設全域中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」，一言以蔽之，「科技自立自強」是習應對變局最重要的思想；發展方向是形成強大國內市場，構建新發展格局。把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。

董立文表示，習李之間的不一致，首先，到底中共未來經濟改革的方向是「自立自強」還是「走國際化」，依然含混。其中最重要的矛盾，就是「國進民退」還是「國退民進」？從阿里巴巴事件、茅台、蘇寧易購被國企掌握，大陸經濟改革若一樣說一套做一套，習李不同調，其分裂之路還是會繼續。

另外，「脫貧攻堅戰取得全面勝利」也在李克強的「政府工作報告」中看到不少疑點。 例如：拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。對脫貧縣從脫貧之日起設立5年過渡期，保持主要幫扶政策總體穩定。扎實推進農村改革和鄉村建設。3月2日，大陸國家鄉村振興局副局長洪天雲發表七項工作重點，第一項是 保持幫扶政策總體穩定，嚴格落實「四不摘」的要求。要讓老百姓吃「定心丸」，保持現有的幫扶政策、現有的資金支持和幫扶力量總體穩定（摘帽不摘責任，摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管），堅持扶貧不鬆勁。也就是脫貧「摘帽不是終點，而是新的起點」。

董立文強調，今年「完整準確全面貫徹新發展理念」成為中共媒體的主標題，有幾個涵義：一、顯然中共內部明顯有局部的、錯誤的與片面的理解與執行習近平理念，因此把它當成主標題來糾正錯誤；二、 即便是習自己的講話，對「完整准確全面貫徹新發展理念」的解釋都五花八門與含糊壟統， 但具體不變的是政治上的集中統一領導與增強憂患意識、堅持底線思維，敢於鬥爭，也要善於鬥爭。

董立文表示，習近平把中共體制從威權制度走向更為集權，在統治概念上已有很大不同；這與鄧小平時代，比較軟性的威權主義，容許私人企業與外國接觸不同；現在是習的新毛澤東主義，回到極左路線。雖然不管是內政外交上，現在與六七十年代極左，時空不同，內部組織和系統也與當年文革時代不同，現代科技發達，為人民生活帶來很多好處，當然也使統治者更有效率。