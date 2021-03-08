國防預算增長引關注 北京：天下並不太平

(德國之聲中文網) 根據中國國防部新聞局官方微博，解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙表示，國防預算增長6.8% ，主要為了因應陸地邊界爭議、島嶼領土問題和海洋劃界爭端。此外，他也挑明這與台海局勢有關。

他說：「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅」。

在另一篇回應有關美國務院敦促北京停止對台軍事施壓一文中，他則重申：「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

除了「不承諾放棄使用武力，保留采取一切必要措施的選項」之外，他還強調「針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞」。

中國國防預算安排較前一年提升

吳謙提到，2021年中國財政安排國防支出預算為13795.44億元，比上年預算執行數增長6.8%，主要用於：保障重大工程和重點項目啟動實施、加速武器裝備升級換代，推進武器裝備現代化建設、加快推進軍事訓練轉型，構建新型軍事人才培養體系，改進和完善訓練保障條件，以及改善官兵生活福利待遇，服務軍隊基層建設等。

此外，吳謙也表示中國解放軍近年「積極參加聯合國維和行動、海軍常態化護航、開展人道主義救援行動」，也強調疫情以來「通過疫苗援助、派遣專家組等多種方式，向國際社會提供支持和幫助」。

回應質疑中國軍費增長的聲音，他說：「中國國防費的增長，既是維護自身安全的需要，也是維護世界和平的需要。繼續保持國防費適度穩定增長正當合理、無可非議。」

專家擔憂中國軍費增長

德國之聲日前訪問德國黑森州和平與沖突研究所專家艾沛思（Pascal Abb），他表示，中國的軍費開支已經超過了東亞地區眾多國家的總和，這些國家往往和中國有著領土爭端。

他以台海兩岸為例提到，盡管北京和台北的軍費開支佔各自GDP的比重都差不多，但是鑑於中國經濟的巨大體量，台灣軍費的總數只佔中國的一個零頭。

他強調，菲律賓、越南等國也無力維持能與中國抗衡的軍備，即便像日本這樣的大國，由於經濟總量的因素，他們的軍費也只能達到中國的1/3; 印度也沒有足夠的軍備財力。這才是大家說「中國軍事威脅」的原因。

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