中共軍費增6.8% 共軍：天下不太平 國防須強大

大陸全國人大會議解放軍和武警部隊代表團發言人吳謙接受陸媒採訪，對於大陸今年國防預算增長6.8%，他表示，強國必須強軍，軍強才能國安；並稱民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅，「可以說，天下並不太平，國防必須強大」。

據大陸國防部官網發布，吳謙表示，中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模。近年來，為維護大陸國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，更好履行大國國際責任義務，中國政府在經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

他表示，2021年大陸國防支出預算1兆3795.44億元人民幣，比上年預算執行數增長6.8%。增加的國防費主要用於以下幾個方面：一是按照軍隊建設「十四五」規劃佈局，保障重大工程和重點項目啟動實施；二是加速武器裝備升級換代，推進武器裝備現代化建設；三是加快推進軍事訓練轉型，構建新型軍事人才培養體系，改進和完善訓練保障條件；四是與大陸國家經濟社會發展水平相適應，改善官兵生活福利待遇，服務軍隊基層建設。

吳謙說，強國必須強軍，軍強才能國安。國防之重要猶如陽光和空氣，受益而不覺，失之則難存。當前，國際安全面臨的不穩定性不確定性更加突出，新冠肺炎疫情全球肆虐，霸權主義、強權政治、單邊主義時有抬頭，地區衝突和局部戰爭持續不斷，國際安全體系和秩序受到衝擊。國土安全面臨的風險挑戰不容忽視，陸地邊界爭議尚未徹底解決，島嶼領土問題和海洋劃界爭端依然存在。「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅。針對當前的複雜形勢，可以說，天下並不太平，國防必須強大。」

他又說，大陸國防費的增長，既是維護自身安全的需要，也是維護世界和平的需要。繼續保持國防費適度穩定增長正當合理、無可非議。