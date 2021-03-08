港區人大常委：陸人大會議今分組討論香港選舉制度

香港區人大常委譚耀宗表示，正在北京舉行的大陸全國人大會議今日進入分組討論，會討論到「完善特區選舉制度的決定草案」，根據他的經驗，決定內容未必會在今日公布。

據香港電台報導，譚耀宗在電台節目上表示，大陸副總理韓正昨日會見港區人大代表，提到北京出手改變選舉制度，是鑑於2014年的佔領運動、2016年的旺角暴亂及2019年的修例風波，令北京發現很大問題，一國兩制受到衝擊，北京認為這些都是有外國勢力影響下，事關顛覆與反顛覆的鬥爭，已提升到奪取政權問題，如果不加以完善選舉制度，可能再發生類似修例風波的事件，反對派佔據立法會多數議席癱瘓政府、挑戰北京。

譚耀宗又指，並不認同有意見指今次的決定草案是民主倒退，又稱北京一直很有誠意希望香港實現普選，而今次亦只涉及修改兩項基本法附件，未有修改基本法正文。

他強調，特區政治體制屬北京事權，過去北京對特區很多事都包容，但發現香港被利用，就有需要增加「安全系數」，確保一國兩制可以走下去。