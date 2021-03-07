韓正見港澳特首 要求做好香港立法工作

大陸國務院副總理韓正六日下午在北京與港澳特首見面，韓正強調，要落實好人大做出修改香港選制的決定，要求做好香港本地的立法相關工作。

據新華社七日披露，六日下午中共主管港澳事務的韓正在北京釣魚台國賓館，分別會見香港特首林鄭月娥，以及澳門特首賀一誠，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍參加會見。

新華社報導稱，韓正充分肯定港澳政府過去一年在防控疫情、紓解民困、恢復經濟方面所做的工作。

他指出，要認真落實好接下來大陸全國人大作出的關於完善香港特別行政區選舉制度的決定，以及大陸全國人大常委會對香港「基本法」兩個附件進行的修改，做好香港本地立法相關工作，確保香港「一國兩制」實踐始終沿著正確方向前進。

對於澳門事務，韓正指出，要進一步完善維護國家安全的法律制度和執行機制，組織做好澳門第七屆立法會選舉工作；要抓住北京支援建設橫琴粵澳深度合作區的機遇，積極推動經濟適度多元發展。

林鄭月娥與賀一誠皆表示，將按照北京要求，「積極作為，履職盡責，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」