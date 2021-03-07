「兩岸必然統一」 王毅：北京在台灣問題上無妥協餘地

大陸國務委員兼外交部長王毅今天在記者會上表示，兩岸必然統一，中國大陸政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。

王毅今天出席大陸兩會外交部長記者會並接受提問。

會上，鳳凰衛視記者提問：關注到此前美國川普政府解除了美台交往限制。也有智庫將中美在台灣問題上爆發危機列為全球最高潛在衝突。請問中方怎樣看待美國的對台政策？

王毅回應表示，對於台灣問題，想強調三點：

首先，他表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識。

王毅說，第二，海峽兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨，是中華民族的集體意志，不會改變，也不可能改變。中國政府維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，有能力挫敗任何形式的台獨分裂行徑。

第三，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。中方敦促美國新一屆政府充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，徹底改變上屆政府越線、玩火的危險做法，慎重和妥善處理涉台問題。