香港選制修改 王毅稱正當合理

針對北京修改香港選制，大陸國務委員兼外交部長王毅今日指出，完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」，是推進「一國兩制」，保持香港長治久安的實際需要，大陸「憲法」賦予全國人大的權力和責任，完全合憲合法，正當合理。

一年一度的大陸兩會（人大、政協）的外交部專場記者會今日下午舉行。針對北京修改香港選制，引發外界認為有違「一國兩制」，損害香港民主發展，王毅作出以上回覆。

王毅指出，無論在哪個國家，效忠自己的祖國都是公職人員以及競選公職的人必須遵守的基本政治倫理，在香港也一樣。「香港是中國的特別行政區，是中華人民共和國的一部分。如果不愛國，談何愛港。愛港和愛國是完全一致的」。

王毅表示，香港在殖民統治時期，沒有任何民主可言。香港主權移交24年來，「沒有誰比（大陸）中央政府更關心香港民主的發展，更希望香港保持繁榮穩定。」

王毅說，「香港由亂變治，完全符合各方利益，也將為維護香港居民的各項權利和外國投資者的合法利益提供更堅實的保障。」北京有決心繼續堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，也有信心讓香港的明天越來越好。